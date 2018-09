​VIDEO FRF a lansat joi Cupa Satelor

Federatia Romana de Fotbal a lansat, joi, la Muzeul Satului, o competitie destinata jucatorilor sub 13 ani din mediul rural, Cupa Satelor, pe care o organizeaza impreuna cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, transmite News.ro.







Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a afirmat ca investitia va fi de aproximativ 150.000 de euro: "Este un proiect foarte important, mai ales ca jumatate dintre noi traim in mediul rural. Noi nu aveam niciun proiect dedicat copiilor din mediul rural. E o investitie de aproximativ 100-150.000 de euro, in tot anul competitional. Costurile sunt acoperite in totalitate de federatie, incepand cu fazele finale ale competitiei, cu tot ceea ce presupune. AFIR este partenerul nostru institutional, nu e un sprijin financiar, e doar un sprijin institutional pentru ca noua ne lipsea legatura cu autoritatile locale, cu primariile din comunele din Romania. Daca vom avea un singur jucator la nationala din aceasta competitie vom considera ca e un adevarat succes. Trebuie sa ne asiguram ca toti copiii din Romania vor avea sansa de a juca fotbal".





Selectionerul Cosmin Contra considera ca o astfel de competitie poate descoperi noi talente.





"Ma bucur ca aceste initiative se materializeaza, stiam de acest proiect de cand am venit la nationala si am fost in favoarea ei, pentru ca am copilarit langa Timisoara si jucam fotbal cu verii mei in sat. Stiu pasiunea pe care o au copiii de la sate pentru fotbal. O astfel de competitie poate descoperi talente si au sansa sa joace la cluburi mari din Romania sau strainatate. E important ca acesti copii sa fie descoperiti si sa faca pasul catre echipe profesioniste", a spus Contra.





Cupa Satelor, destinata copiilor nascuti dupa 1 ianuarie 2006, va avea o faza reginionala si una nationala, premiul pentru castigatoare va consta in deplasarea lotului, impreuna cu antrenorul si primarul comunei, alaturi de echipa nationala de fotbal a Romaniei la o partida disputata in deplasare. Costurile legate de transport, cazare, masa si acces la meci vor fi suportate de FRF.





Prezentare Cupa Satelor: