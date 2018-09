VIDEO ​Cupa Ligii Angliei: Manchester United, eliminată de o echipă de ligă secundă (Rezultatele 16-imilor)

După 90 de minute, scorul a fost 2-2, după ce Juan Mata a deschis scorul pentru United în minutul 3. Wilson (din lovitură liberă) și Marriott au întors scorul în favoarea lui Derby, cu golurile marcate în minutele 59 și 85. Din minutul 67, echipa lui Jose Mourinho a evoluat în zece oameni, după ce portarul Sergio Romero a fost eliminat. Când toți suporterii lui Derby (și rivalii lui Manchester) așteptau fluierul de final, Fellaini a egalat în minutul 90+5 și a dus partida în prelungiri.

Niciuna dintre echipe nu a reușit să marcheze în cele 30 de minute adiționale, așa că meciul a mers la loviturile de departajare. Fiecare echipă a executat câte opt penaltiuri, singurul care a ratat fiind Phil Jones, fundașul diavolilor.

Ce a declarat Jose Mourinho:

"Nu am înscris când puteam și am fi putut să o facem în prima repriza. Am avut ocazii bune să închidem jocul, nu am făcut-o și la pauză le-am repetat jucătorilor ce le-am spus și la ultimul meci: că vestiarul celor de la Derby este plin de încredere, pentru că scorul este încă deschis și au jucat destul de bine. Trebuia să marcăm și să închidem meciul. Nu am putut să dominăm la începutul reprizei secunde și după golul lor egalizator am avut din nou reacția aceea care nu îmi place. Prefer să fiu proactiv și să încerc să câștig, dar noi am făcut-o doar la 1-1 și după ce am primit cartonașul roșu, ne-am aflat în dificultate. Chiar și cu un om în minus, reacția a fost una din mândrie, a fost reacția unui grup care nu voia să piardă meciul și a luptat până în ultima secundă. După au urmat penaltiurile și cineva trebuie să rateze. Când am văzut că trecem de al șaselea și de al șaptelea executant, știam că vom avea probleme cu Phil Jones și cu Eric Bailly, știam că vom avea probleme", a declarat Mourinho la finalul partidei pentru Sky Sports.