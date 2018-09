Liga 1: Florin Bratu se desparte de Dinamo București după trei înfrângeri consecutive

Decizia vine după ce Dinamo a pierdut ultimele trei partide din campionat: 3-0 în deplasare la Craiova, 2-1 pe teren propriu cu Astra și 1-0 la Iași.

După partida pierdută împotriva lui Poli Iași, Bratu a "explodat" și l-a criticat dur pe Dan Nistor care "i-a stricat vestiarul și și-a bătut joc de munca sa" după ce a primit oferta de transfer din partea celor de la FCSB.

“În momentul de faţă sunt foarte supărat pe cea ce s-a întâlmpat în timpul jocului. Din păcate lucrurile nu mai funcţinează şi nu funţionează de ceva vreme, de când căpitanul nostru Dan Nistor a primit acea ofertă de la Steaua. El în momentele acelea mi-a spus că ar vrea să plece la Steaua. Din momentul acela practic nu a mai fost Dan Nistor, ne-a destabilizat vestiarul vorbind numai despre bani. Acest băiat a reuşit să destabilizeze şi să distrugă o muncă pe care am făcut-o eu aici. Le cer scuze şi lui Contra şi lui Mutu că am ignorant mesajele lor, mi-au zis: ‘Ai grijă cu Nistor’. Nistor este un jucător care nu respectă absolut nimic pe teren din ce îi spun, se exprimă destul de greu, greşeşte foarte mult şi când a venit la mine în vestiar: ‘Da, Mister, eu vreau să mă duc la Steaua’, să cadă cerul pe mine… Nu a reuşit să se mobilizeze, să fie un lider aşa cum îl ştiam. Mi i-a tocat pe cei mici în primul rând. Când aud numai zeci de mii, zeci de mii şi ei au o mie - două pe lună… E dureros şi nu pot să trec cu vederea faptul că şi-a bătut joc de munca mea. Am avut săptămâni în care am văzut reacţia lui. De câteva meciuri e cu gândul în altă parte”, a spus Bratu la Digi Sport.

Florin Bratu a antrenat Dinamo din luna februarie a acestui an. Sezonul trecut, acesta a adunat 11 victorii, un egal și două înfrangeri în play-out-ul campionatului. În acest sezon, Dinamo a câștigat trei partide, a făcut un egal și a pierdut cinci meciuri. Dinamo se află pe locul 10 în campionat, la șase puncte distanță de liderul CFR Cluj (FCSB mai are o partidă de jucat și se poate distanța la opt puncte).

"Clubul din Ştefan cel Mare îi mulţumeşte public fostului antrenor principal Florin Bratu pentru activitatea pe banca tehnică a dinamoviştilor. Iulian Mihăescu şi Silviu Ion (antrenori secunzi), Cătălin Grigore (antrenor portari) şi Liviu Rusu (preparator fizic) se vor ocupa de pregătirea echipei înaintea meciului cu Dacia Unirea Brăila, din Cupa României, a anunţat conducerea clubului", scrie fcdinamo.ro.

Partida Dacia Unirea Brăila vs Dinamo Bucureşti, contând pentru şaisprezecimile Cupei României , se va disputa marţi, 25 septembrie (ora 21:30), într-o singură manşă, pe stadionul "Oţelul" din Galaţi.

Bratu nu este singurul care părășeste echipa din Ștefan cel Mare, după ce Ionel Dănciulescu și-a anunțat, sâmbătă, demisia din funcția de director general al clubului.