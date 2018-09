​VIDEO Serie A: Parma - Cagliari 2-0 / Gervinho, bară-gol după o cursă nebună de 80 de metri (Programul etapei)

Pe lângă golul lui Gervinho din minutul 47, pentru Parma a mai marcat Inglese, în minutul 20 al jocului.

Vineri s-a mai disputat partida dintre Sassuolo și Empoli, scor 3-1 (K. Boateng 13', G. Ferrari 57', F. Di Francesco 85' / Caputo 1').

Se mai dispută sâmbătă în etapa a cincea din Serie A:

19:00 Fiorentina - Spal

21:30 Sampdoria - Inter

Au loc duminică:

13:30 Torino - Napoli

16:00 Bologna - AS Roma

16:00 Chievo - Udinese

16:00 Lazio - Genoa

19:00 AC Milan - Atalanta

21:30 Frosinone - Juventus

Clasament provizoriu Serie A:

1. Juventus 4 meciuri (9-4) 12

2. Sassuolo 5 (12-8) 10

3. Spal 4 (4-1) 9

4. Napoli 4 (6-6) 9

5. Sampdoria 4 (9-2) 7

6. Fiorentina 4 (8-3) 7

7. Parma 5 (6-5) 7

Vezi aici cursa nebună a lui Gervinho:

