Sir Alex Ferguson, fostul antrenor al lui Manchester United, a revenit pe Old Trafford

Manchester United a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu managerul scoţian, în momentul sosirii acestuia la stadion.

Clubul le-a cerut, totodată, suporterilor să vină puţin mai devreme la meci, pentru a asista la o ceremoniei în onoarea celebrului antrenor.

United, pregătită în prezent de portughezul Jose Mourinho, o va înfrunta sâmbătă pe nou-promovata Wolverhampton, în cadrul etapei a 6-a din Premier League.

Alex Ferguson a cucerit 38 de trofee în cursul celor 27 de ani (1986-2013) în care a antrenat-o pe Manchester United, între care 13 titluri de campion al Angliei, precum şi două Ligi ale Campionilor (1999 şi 2008).



Postarea clubului de pe Twitter:

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ