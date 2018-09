Gică Popescu: "Calendarul şcolar va fi modificat pentru fluidizarea traficului în Bucureşti, în vederea Euro-2020"

Calendarul anului şcolar 2019/2020 în Capitală va fi modificat, astfel încât şcolile să se închidă înainte de startul Campionatului European din 2020, competiţie la care Bucureştiul va organiza patru meciuri, a declarat fostul internaţional Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, transmite News.ro.







"Se încearcă... Copiii de grădiniţă şi şcolile primare să ia vacanţă, în acea perioadă. Trebuie devansată cu o săptămână terminarea şcolii. Este foarte important să se ia această hotărâre, şi se ia la nivelul Capitalei, pentru ca atunci când se joacă primul meci să nu mai fie şcoli. Este o măsură care se va lua pentru a fluidiza traficul în Capitală. Asta e o măsură care se va lua pentru şcolile primare şi grădiniţe, să-şi înceteze activitatea... Să înceaptă cu o săptămână mai devreme. Se vor lua măsuri din toate părţile pe perioada celor două săptămâni (n.r. - perioada în care vor fi meciuri la Bucureşti)", a declarat Gică Popescu, la Digi Sport.





România va găzdui patru partide cu ocazia EURO 2020 (n.r. pe Arena Națională), trei meciuri din faza grupelor și o dispută din optimi.





Unde se vor juca meciurile din grupe



Conform UEFA, meciurile din grupa A vor avea loc la Roma si Baku, cele din grupa B la Sankt Petersburg si Copenhaga, grupa C la Amsterdam si Bucuresti, grupa D la Londra si Glasgow, grupa E la Bilbao si Dublin, iar grupa F la Munchen si Budapesta.



Turneul final al Campionatului European de Fotbal din 2020 va marca aniversarea a 60 de ani de la prima editie a competitiei si se va desfasura in 13 orase europene, intre care se afla si Bucurestiul.



UEFA a anuntat ca tragerea la sorti a grupelor preliminariilor Campionatului European din 2020 va avea loc la 2 decembrie 2018, la Convention Center din Dublin. Turneul final va avea loc in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020.





S-ar putea să te intereseze și:





FOTOGALERIE Cum vor arata stadioanele pe care Romania le va pune la dispozitie cu ocazia EURO 2020