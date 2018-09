Dorinel Munteanu revine în Liga 1 - Va fi înlocuitorul lui Ionuț Badea la Concordia Chiajna

Concordia Chiajna are un nou antrenor începând de marți, Dorinel Munteanu preluând banca tehnică a formației din Liga 1. "Neamțul" vine în locul lui Ionuț Badea, demis la finalul săptămânii trecute.





"Am preluat echipa fără ezitare. Nu datorită faptului că mi-am dorit foarte mult să antrenez, ci pentru că am urmărit câteva jocuri ale Concordiei şi am încredere. Lucrul decisiv a fost lotul de jucători, am încredere în jucătorii pe care îi am la dispoziţie" - Dorinel Munteanu, citat de Telekomsport.ro.





Ajuns la 50 de ani, Munteanu a pregătit de-a lungul timpului următoarele formații: CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui, U Cluj, Steaua, Oţelul, Dinamo, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra şi FC Zakho.





Ca jucător, Munteanu a trecut pe la echipe precum Metalul Bocșa, CSM Reșița, Olt Scornicești, Inter Sibiu, Dinamo, Cercle Brugge, FC Koln, VfL Wolfsburg, Steaua, CFR Cluj, FC Arges, FC Vaslui și U Cluj.





În acest moment, Concordia se află pe locul 13 în clasamentul Ligii 1 la fotbal, cu 7 puncte acumulate. Sub formația din Chiajna se mai află doar FC Voluntari (două puncte).