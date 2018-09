Liga 1: Gaz Metan Mediaș - CS U Craiova 3-2 / Patru penaltiuri, ratări și dezamăgirea lui Mangia

Gaz Metan Mediaș a câștigat cu 3-2 partida jucată împotriva celor de la CS U Craiova, o dispută în care au fost acordate nu mai puțin de patru lovituri de la 11 metri (una irosită de olteni, prin Mitriță). "Am făcut prea multe greşeli. Am avut foarte multe ocazii, am stat mult în jumătatea lor de teren, am intrat în careu, dar au fost multe erori", a punctat Devis Mangia, tehnicianul oaspeților.





Pentru Gaz Metan au marcat Marius Constantin (12, penalti), Fortes (26) şi I. Cristea (82), în timp ce pentru CS Universitatea au punctat Mitriţă (8, penalti) şi Koljic (75, penalti).





În minutul 62, CS Universitatea Craiova a beneficiat de un nou penalti, însă şutul lui Mitriţă a fost apărat de Pleşca.





Echipe:





Gaz Metan Mediaş: Pleşca - Creţu, M. Constantin, I. Cristea, Trif - Fofana, Luis Aurelio - Caiado, Olaru, Ely Fernandes (Chamed '57) - Fortes (Buziuc '90+4). Antrenor: Mihai Teja







CS Universitatea Craiova: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Ferreira, Briceag (Bancu '54) - Fedele, Mateiu (Cicâldău '54), Mihăilă (Nuno Rocha '69) - Bărbuţ, Koljic, Mitriţă. Antrenor: Devis Mangia







Cartonaşe galbene: Creţu '5, Fortes '7, Cristea '41, Pleşca '70, Chamed '72, Fofana '76 / Mitriţă '7, Bărbuţ '35, Bancu '60, Kelic '64







Cartonaş roşu: Fedele '89







Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Alexandru Cerei, Bogdan Gheorghe – Rareş George Vidican







"Am făcut prea multe greşeli. Am avut foarte multe ocazii, am stat mult în jumătatea lor de teren, am intrat în careu, dar au fost multe erori. Nu sunt supărat pe arbitraj. Şi dacă nu sunt eu supărat nu ar trebui să fie nimeni. Am văzut ce s-a întâmplat azi, orice e posibil. Trebuie să lucrăm foarte mult în continuare. Avem mulţi jucători la dispoziţie şi m-am gândit să-i menajez. Bancu a jucat 90 de minute acum câteva zile şi la fel şi Cicâldău. Jucătorii tineri trebuie să muncească, dar Mihăilă a făcut o partidă bună pe un teren dificil, mai ales pentru calităţile lui. L-am menajat puţin pentru că a avut o accidentare şi a jucat puţin şi la naţională" - Devis Mangia, la Digisport.