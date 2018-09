Șapte jucători de fotbal au fost dați afară de la o echipă din Germania după ce au făcut salutul nazist

Cei șapte jucători, membri ai echipei SC 1920 Myhl din orașul Wassenberg, au fost rugați de proprietarul unui restaurant turcesc, Engin Arslan (care este și sponsorul echipei) să facă un gest amuzant în poza lor. Cei șapte, cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, au ales să facă salutul lui Hitler, un gest folosit pentru a saluta în Germania nazistă, adoptat în anii 1930 de Partidul Nazist pentru a semnala obediența în fața lui Adolf Hitler.

Folosirea gestului este interzisă în Germania modernă și considerată o infracțiune în alte țări, printre care Polonia, Slovacia și Austria.

Chiar dacă Arslan a șters poza la doar câteva minute după ce o postase, aceasta fusese deja observată de oameni. Conducerea clubului s-a declarat șocată de imagine și a decis să concedieze jucătorii.

"Când am aflat despre asta, am decis pe loc să facem o întâlnire a conducerii. Potrivit regulamentului clubului nostru, am ajuns la concluzia că cei vinovați trebuie să fie dați afară", a declarat Marc Winkens, președintele clubului.

Nici proprietarul restaurantului nu va mai fi sponsorul echipei. Winkens a decis că nu ar fi o idee bună ca aceștia să continue parteneriatul. Banner-ul restaurantului a fost eliminat atât de pe tricourile echipei, cât și de pe stadion.

Cei șapte fotbaliști și-au cerut scuze online printr-o poza cu un banner pe care scria: "Ne cerem scuze... tuturor persoanelor pe care le-am rănit prin acțiunea noastră nesăbuită".

Sursa foto: Twitter







Clubul nu și-a schimbat decizia, însă Winkens a spus că e bine că cei șapte și-au cerut scuze.

Fostul sponsor, Arslan, a declarat: "A fost o greșeală imensă din partea mea și pentru asta îmi cer scuze tuturor și clubului. Din păcate, asta nu mai schimbă nimic, îmi pare rău pentru băieți".

Pe lângă excluderea din cadrul clubului, autoritățile îi investighează pe cei șapte jucători pentru folosirea de simboluri ale unor organizații neconstituționale, salutul lui Hitler fiind interzis în Germania.