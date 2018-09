Maradona a vorbit despre dependența de cocaină la prezentarea oficială ca antrenor al echipei Dorados Sinaloa: "Mă iroseam singur"

''Nu am venit pentru o plimbare, nu am venit în vacanţă. Am venit să muncim, am venit să îmi dau inima şi să ajutăm echipa. Vom încerca să câştigăm meciuri, nu să ne apărăm'', a spus Maradona la prezentarea oficială.

Locația noii echipe a lui Maradona a aprins discuții printre observatori. Dorados Sinaloa este o echipă dîn Culiacan, loc cunoscut drept casă a cartelului Sinaloa, una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din lume, care s-a aflat sub comanda lui Joaquin ''Chapo'' Guzman. Acesta își așteaptă acum pedeapsa în Statele Unite ale Americii.

Argentinianul a vorbit despre perioada în care se droga și a explicat cum a reușit să treacă peste această dependență.

''Am facut multe greșeli in viața mea și îmi asum acum această responsabilitate. Mi-am depășit boala acum 15 ani, când spuneau că mă droghez. Mă trăgea înapoi și mă consumam singur. Vreau să le explic copiilor că atunci când consumam droguri mergeam înapoi, iar un fotbalist trebuie să meargă înainte. Am renunțat la toate astea datorită fiicelor mele'', a precizat Maradona.

Maradona va avea datoria de a duce Dorados de Sinaloa în prima ligă mexicană, echipa sa ocupând în acest moment penultimul loc în liga secundă.

''Trebuie să cărăm un elefant pe umerii noştri'', a spus Maradona pentru a explica dificultatea situației.

Fostul mare fotbalist a precizat că a avut oferte de a antrena echipele naționale ale statelor Bolivia și Venezuela, însă le-a refuzat. Maradona a fost selecționerul Argentinei în perioada 2008-2010.

Diego Armando Maradona a mai antrenat la Al Fujairah, Al Wasl, Racing Club de Avellaneda și Deportivo Mandiyu. În lunile iunlie și august, Maradona a fost președintele clubului din Belarus, Dinamo Brest.

Maradona ar putea fi promovat la echipa Xolos Tijuana, grupare din prima ligă ce are aceiaşi patroni.