Liga Națiunilor: Serbia - România (21:45)

După un debut mai degrabă palid împotriva Muntenegrului (0-0), România dă piept luni seara cu Serbia, cea mai puternică formație a grupei din Liga Națiunilor. Gazdele vor avea pe teren jucători importanți din fotbalul european precum Kolarov, Matic, Milinkovic-Savic, Ljajic sau Mitrovic. Meciul de la Belgrad va fi în direct pe Protv și LiveText pe HotNews.ro de la ora 21:45.





Stadion: FK Partizan, capacitate 32.710 locuri.







Ce a spus selecționerul Cosmin Contra





"Nu știu dacă suntem într-o criză. Din 10 meciuri cu mine pe bancă avem doar o înfrângere. Eu văd o îmbunătățire a jocului, chiar dacă nu ne-a ieșit un joc bun pe faza de atac (n.r. cu Muntenegru). Noi lucrăm la antrenamente diferite trasee, dar în timpul meciului contează și cum se apără adversarul. Sunt mulți factori care influențează un meci de fotbal.





Se vorbește prea mult de rezultatul cu Muntenegru. Nu știu de ce lumea nu vede o altă stare de spirit la echipă. I-am dominat total pe muntenegreni, ei au fost periculoși doar pe anumite momente de neatenție ale noastre. Dacă se înscria, vorbeam despre ce meci bun a făcut naționala României. Fiind egal, negativismul a revenit în jurul naționalei.





Nu îmi e frică niciodată. Există respect pentru naționala Serbiei, una puternică din toate punctele de vedere, dar frică niciodată. Am încredere maximă în jucătorii mei. Sper ca mâine să ne facem jocul și să scoatem un rezultat cât mai bun. Naționala Serbiei e una ofensivă, știu că va pune presiune din primul minut, să încerce să scrie cât mai repede. Am discutat mult cu băieții despre calitățile lor. Am încredere că vom face un meci mare, care să ne aducă un rezultat bun" - Cosmin Contra.







Echipe probabile:





Serbia: Dmitrovic - Kolarov, Veljovic, Milenkovic, Rukavina - Matic, Savic - Kostic, Ljajic, Tadic - Mitrovic (4-2-3-1)





România: Tătărușanu - Benzar, Săpunaru, Bălașa, Bancu - R. Marin, Stanciu - Chipciu, Budescu, Mitriță - Țucudean (4-2-3-1).







Clasament:





1 Serbia 3 puncte (1-0)

2, 3 Muntenegru, România 1 (0-0)

4 Lituania 0 (0-1).







România se află în a treia serie valorică (C), în Grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania.







Programul României în Liga Naţiunilor:





7 septembrie: România vs Muntenegru 0-0, Lituania – Serbia 0-1







10 septembrie: Serbia vs România, Muntenegru – Lituania (ora 21:45)







11 octombrie: Lituania vs România, Muntenegru – Serbia (ora 21:45)







14 octombrie: România vs Serbia (Arena Naţională, ora 16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45)







17 noiembrie: Serbia vs Muntenegru (ora 16:00), România – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oană”, Ploieşti





20 noiembrie: Serbia vs Lituania, Muntenegru – România (ora 21:45).





Tot ce trebuie să știi despre Liga Națiunilor.