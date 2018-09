Cosmin Contra, înaintea partidei cu Muntenegru din Liga Națiunilor: "Veți vedea o echipă care atacă"

"Suntem înaintea debutului într-o competiţie oficială, o competiţie importantă din punctul nostru de vedere, ne aşteaptă două meciuri dificile. Important este cum vom începe şi de aceea cel mai important va fi meciul de mâine seară. Sunt încrezător pentru că băieţii s-au antrenat foarte bine în această săptămână, sunt conştienţi de importanţa de a începe bine această competiţie şi sper ca mâine la ora jocului să ne prezentăm la fel de bine ca în această săptămână şi la ultimele meciuri de verificare. Sper ca ei să fie capabili să pună în aplicare ce am pregătit săptămâna asta. Veţi vedea o echipă cu o atitudine bună, care va ataca, care va pune în dificultate adversarul, vom încerca să facem un joc de calitate şi să nu primim goluri.



Bineînţeles că jucând acasă ne vor lăsa să-i atacăm şi vom încerca să marcăm. Şi o victorie, chiar şi 1-0 e importantă. Cu o victorie altfel ar fi parcursul în grupa noastră. Jucătorii vin cu încredere de când sunt antrenor, încearcă să pună în practică ceea ce pregătim. Ăsta a fost unul dintre obiectivele mele, să vină cu plăcere la echipa naţională, să dea totul să facă fericţi suporterii echipei naţionale şi familiile lor. Pe viitor vor veni şi jucători de la echipa de tineret, sunt mai mulţi care pot face pasul la echipa mare. E foarte important să câştigăm această grupă din Liga Naţiunilor pentru că nu am mai câştigat de mult timp o grupă de calificare, ne-ar da încredere în preliminariile pentru europene. E foarte important meciul de mâine”, a declarat Contra, joi, într-o conferinţă de presă la Mogoşoaia.

Tehnicianul spune că absenţa atacantului Stevan Jovetic din lotul Muntenegrului nu va slăbi puterea adversarului de vineri: "Cred că suntem mai încrezători că vom arăta mai bine la meciul cu Muntenegru. Relaxare nu există, Muntenegru nu stă într-un singur jucător, în Jovetic. Important este grupul şi Muntenegru are şi alţi jucători de valoare care pot să ne pună în dificultate, este o echipă care stă foarte bine la fazele fixe, o echipă foarte bine aşezată din punct de vedere defensiv şi nu stă doar în Jovetic. Aşa că relaxare nu va fi mâine seară”.

Contra spune că va definitiva formula de start pentru meciul cu Muntenegru vineri, după ultima şedinţă de pregătire.

"În mare sunt hotărât, dar las noaptea să treacă şi mâine mă voi decide asupra echipei. Mai avem mâine dimineaţă o şedinţă de pregătire şi mă voi hotărî. Bicfalvi a simţit nişte dureri, vom încerca să-l recuperăm pentru meciul cu Serbia. Avem cinci jucători care sunt accidentaţi, cum ar fi Andone, Deac, dar avem jucători care au avut un start de sezon bun şi cred că ne vor ajuta. Drăguş a fost bine primit, a arătat o formă extraordinară. Nu văd de ce dacă am avea nevoie de el, nu ar da randamentul pe care îl aşteptăm de la el. Dacă un jucător vine la 19 ani la naţională, mă aştept de la el să fie cel mai bun, un jucător tânăr îşi doreşte să arate mult mai mult decât un jucător cu ştate vechi la naţională”, a mai spus Contra.

Referitor la gazonul de pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, Cosmin Contra este încrezător că acesta va arăta bine la ora meciului cu Muntenegru: "Gazonul se prezintă foarte bine, se lucrează de două săptămâni zi şi noapte, mi s-a spus că va fi foarte bine la ora jocului. Mi-aş fi dorit să fie cu spectatori, mi-aş fi dorit să fie stadionul plin, pentru că ştiu ce atmosferă pot crea suporterii de acolo, ne-ar fi ajutat. E un minus pentru echipa naţională, trebuie să ne concentrăm mult mai mult acum”.

Selecţionerul a anunţat că a existat o discuţie între jucători şi preşedintele FRF Răzvan Burleanu în ceea ce priveşte primele de calificare la Campionatul European din 2020.

"A fost o discuţie şi s-a ajuns la un numitor comun foarte repede, aşa cum s-a întâmplat totdeauna lucrul ăsta. Nu e un lucru care ar fi fost foarte presant. Jucătorii nu au vorbit despre negocierea primelor, a fost iniţiativa preşedintelui federaţiei să vină să discute anumite chestiuni financiare”, a comentat Contra.

Meciul dintre România şi Muntenegru se va disputa vineri, de la ora 21.45, pe arena “Ilie Oană” din Ploieşti, şi va fi transmis în direct de PRO TV și LiveText pe HotNews.ro.

Programul României în Liga Naţiunilor:

7 septembrie: România vs Muntenegru (stadion “Ilie Oană”, Ploieşti), Lituania – Serbia (ora 21:45)10 septembrie: Serbia vs România, Muntenegru – Lituania (ora 21:45)11 octombrie: Lituania vs România, Muntenegru – Serbia (ora 21:45)14 octombrie: România vs Serbia (Arena Naţională, ora 16:00), Lituania – Muntenegru (ora 21:45)17 noiembrie: Serbia vs Muntenegru (ora 16:00), România – Lituania (ora 21:45) – stadion “Ilie Oană”, Ploieşti20 noiembrie: Serbia vs Lituania, Muntenegru – România (ora 21:45).