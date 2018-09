Usain Bolt a debutat ca fotbalist profesionist la Central Coast Mariners

Fostul atlet Usain Bolt a jucat primele minute ca fotbalist profesionist, vineri, în meciul amical susţinut de echipa australiană Central Coast Mariners cu formaţia de amatori Coast Select, potrivit News.ro.



Usain Bolt a intrat în joc în minutul 72.

Echipa sa a câştigat cu 6-1 meciul disputat în faţa a 10.000 de spectatori.

"A fost bine. Publicul mi-a oferit motivaţie. Mulţumesc pentru această oportunitate. Acum încerc să mă obişnuiesc cu ceilaţi jucători, este magnific că am putut intra pe teren şi am putut juca un meci de fotbal profesionist", a declarat Bolt.

În vârstă de 32 de ani, Bolt este octuplu campion olimpic şi deţinător al recordurilor mondiale la 100 şi 200 metri.

A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf