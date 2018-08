Europa League: PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, în grupă cu Chelsea, Bate Borisov şi Vidi FC - Nicio echipă din România nu se mai află în competiție

Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor din Europa League, nume mari de pe Bătrânul Continent aflându-se la startul competiției. PAOK-ul antrenant de Răzvan Lucescu face parte din aceeași grupă cu cu Chelsea (Anglia), Bate Borisov (Belarus) şi Vidi FC (Ungaria).

Grupa A





Bayer Leverkusen

Ludogorets

FC Zurich

AEK Larnaca



Grupa B





FC Salzburg

Celtic Glasgow

RB Leipzig

Rosenborg



Grupa C





Zenit Sankt Petersburg

FC Copenhaga

Bordeaux

Slavia Praga



Grupa D





Anderlecht



Fenerbahce

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava



Grupa E

Arsenal Londra

Sporting Lisabona

Qarabag

Vorskla Poltava



Grupa F





Olympiacos Atena

AC Milan

Betis Sevilla

Dudelange



Grupa G





Villarreal

Rapid Viena

Spartak Moscova

Rangers FC



Grupa H





Lazio

Olympique Marseille

Eintracht Frankfurt

Apollon Limassol



Grupa I





Beşiktaş

Genk

Malmo

Sarpsborg



Grupa J





FC Sevilla

FC Krasnodar

Standard Liege

Akhisarspor



Grupa K





Dinamo Kiev

FC Astana

Rennes

Jablonec



Grupa L





Chelsea

PAOK Salonic

Bate Borisov

Vidi FC.



Meciurile din faza grupelor vor începe pe 20 septembrie şi se vor încheia pe 13 decembrie.

Faza grupelor:



20 septembrie 2018: Faza grupelor, etapa 1

4 octombrie: Faza grupelor, etapa 2

25 octombrie: Faza grupelor, etapa 3

8 noiembrie: Faza grupelor, etapa 4

29 noiembrie: Faza grupelor, etapa 5

13 decembrie: Faza grupelor, etapa 6

17 decembrie: tragerea la sorţi a 16-imilor



16-imi:



14 februarie 2019: 16-imi, tur

21 februarie: 16-imi, retur

22 februarie: tragerea la sorţi a optimilor



Optimi:



7 martie: optimi, tur

14 martie: optimi, retur



15 martie: tragerea la sorţi a sferturilor şi semifinalelor



Sfeturi:



11 aprilie: sferturi, tur

18 aprilie: sferturi, retur

Semifinale:



2 mai: semifinale, tur

9 mai: semifinale, retur



Finala:



29 mai: Finala – Olympic Stadium, Baku.





