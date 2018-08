​Liga 1: Din 2021, nouă regulă a FRF în ceea ce priveşte jucătorii din centrele proprii

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, că în Comitetul Executiv al forului s-a decis, în unanimitate, ca din 2021, patru jucători din lotul echipelor de Liga I să provină de la propriile centre de copii şi juniori, anunță News.ro.





El a subliniat că nu se aşteaptă la reacţii de respingere din partea cluburilor din Liga I.





"S-a votat în unanimitate hotărârea Comitetului de Urgenţă referitor la centrele de juniori. Primul principiu e legat de introducerea celui de-al doilea jucător under-21, al doilea este legat de numărul de jucători crescuţi la nivel naţional din lotul de 25, iar cel de-al treilea e legat de înfiinţarea de anul viitor a unei competiţii under-16. În ceea ce priveşte regula celui de-al doilea jucător under-21 ne-am luat angajamentul să testăm acest lucru. Introducerea regulii cu un jucător a dat rezultate şi văzând că acest lucru funcţionează foarte bine, am luat decizia introducerii celui de-al doilea jucător. Altfel spus, pentru următoarele două sezoane, orice echipă din Liga I trebuie să folosească doi jucători de sub 21. A fost un vot în unanimitate, atât din partea reprezentanţilor cluburilor din Liga I, cât şi din partea preşedintelui LPF. S-a înţeles că este nevoie să instalăm această regulă, deci nu mă aştept la reacţii de respingere. Consider că va contribui la întărirea centrelor de copii şi juniori. Şi dacă ne uităm la naţionala under 21, vedem mulţi jucători care sunt titulari în Liga I. Avem susţinerea totală a LPF şi apreciez public acest lucru. Începând cu noul sezon, numărul de 8 jucători crescuţi la nivel naţional din lotul de 25 va creşte la 10, iar din 2020, numărul acestora va creşte la 12, iar din 2021 patru trebuie să vină din propriul centru de copii şi juniori"





El a mai spus că nu s-au stabilit încă primele jucătorilor pentru Euro 2020: "Misiunea pe care o are Cosmin Contra este să câştige primul meci cu Muntenegru şi să nu trăim experienţa din precedenta campanie, când am întâlnit tot Muntenegru. Nu s-au stabilit încă primele, îi aşteptăm pe jucători pentru a stabili aceste prime, e o procedură pe care trebuie să o îndeplinim la fiecare nouă campanie de calificare. Mereu discuţiile au fost foarte scurte, pentru că noi ne-am asumat o transparenţă totală. Şi acum ne vom înţelege foarte repede. Niciodată nu au pus pe primul loc aceste obiective financiare", a spus Burleanu.





Comitetul Executiv al FRF a aprobat, joi, decizia Comitetului de Urgenţă din 3 august, care aduce unele modificări ROAF, între care se numără aceea de obligare a cluburilor din Liga I de a folosi doi jucători sub 21 de ani, eligibili pentru echipa naţională. Această măsură a fost criticată vehement de FCSB, care, prin vocea lui Gigi Becali, a anunţat că o va ataca la TAS.





"Începând din sezonul 2019 – 2020, echipele din Liga 1 (n.r.- trebuie) să folosească doi jucători U21 formaţi la nivel naţional, eligibili pentru echipa naţională a României ca jucători titulari şi să utilizeze efectiv, pe toată durata jocurilor un jucător U21 format la nivel naţional, eligibil pentru echipa naţională a României", se arată la articolul respectiv din ROAF.





Comitetul Executiv a mai aprobat cu unanimitate de voturi mandatarea preşedintelui FRF pentru a discuta/negocia cu jucătorii echipei naţionale încheierea contractului cu aceştia pentru campania de calificare pentru Euro 2020.