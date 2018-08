Europa League: CFR Cluj (vs Dudelange) și FCSB (vs Rapid Viena) încearcă să întoarcă soarta calificării (Programul complet al serii)

Joi se va disputa returul play-off-ului Europa League, fază în care România are două reprezentante: CFR Cluj și FCSB. Ambele echipe trebuie să recupereze o diferență de două goluri pentru a se califica în grupele competiției, după ce CFR Cluj a pierdut în Luxemburg împotriva celor de la Dudelange cu 2-0, iar FCSB a fost învinsă de Rapid Viena cu 3-1.





CFR Cluj - Dudelange (20:00) - Digisport 1, Telekom Sport 1, Look Plus





Echipe probabile:







CFR Cluj: Fernandez - Manea, Vinicius, Lang, Camora - Omrani, Bordeianu, Djokovic, Males, Culio - Țucudean. Antrenor: António Conceição.







Dudelange: Joubert - Schnell, Malget, Prempeh, El Hriti - Kruska, Stelvio, Stolz, Clement - Turpel, Stumpf. Antrenor: Dino Toppmöller.







Luxemburghezii s-au impus în partida tur, scor 2-0, prin golurile marcate de David Turpel, în minutul 67, și Danel Sinani, în minutul 80.







Pentru a ajunge în această fază a competiției, ambele echipe au trecut prin preliminariile UEFA Champions League, unde CFR Cluj a fost eliminată de Malmo FF, cu scorul general de 1-2, iar Dudelange a fost învinsă în dublă manșă de MOL Vidi, cu scorul general de 2-3. În preliminariile UEFA Europa League, CFR Cluj a trecut fără probleme de armenii de la Alashkert, scor general 7-0, în timp ce luxemburghezii au produs surpriza preliminariilor și au eliminat Legia Varșovia, cu scorul de 4-3 în dublă manșă.







În cazul în care Dudelange va trece de CFR Cluj, aceasta va deveni prima echipa din Luxemburg care se califică în grupele unei competiții europene. De cealaltă parte, clujenii încearcă să revină în grupele unei competiții europene după o pauză de șase ani.







Partida retur se va desfășura pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj Napoca și va fi arbitrată la centru de către italianul Davide Massa. Acesta va fi ajutat de asistenții Filippo Meli şi Fabiano Preti. Arbitrul de rezervă va fi Maurizio Mariani.







FCSB - Rapid Viena (21:30) - PRO TV





Echipele probabile:





FCSB: Vlad - Benzar, Bălașa, Planic, Stan - Pintilii, Filip - Roman, Fl. Tănase, Teixeira - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.







Rapid Viena: Strebinger - Auer, Hofmann, Barac, Potzmann - Malicsek, Schwab - Murg, Knasmullner, Ivan - Alar. Antrenor: Goran Djuricin.







FCSB a pierdut partida tur din Austria cu scorul de 3-1. Pentru Rapid Viena au marcat Christoph Knasmullner (minutul 4), Mario Sonnleitner (minutul 40) și Stefan Schwab, în timp ce Harlem Gnohere a înscris singurul gol al celor de la FCSB în minutul 47.







Până în această fază a competiției, Rapid Viena a trecut de Slovan Bratislava, scor 6-1 la general, în timp ce FCSB a trecut cu ușurință de Rudar Velenje, 6-0 în dublă manșă și au obținut calificarea în play-off în prelungirile partidei retur cu Hajduk Split, prin golul lui Gnohere de 2-1 din minutul 90+3.







Manșa secundă se va desfășura pe "Arena Națională" din București și va fi condusă de o brigadă din Anglia. Michael Oliver va fi ajutat de asistenții Stuart Burt și Simon Bennett, în timp ce Stuart Attwell va fi al patrulea oficial.





Programul complet al meciurilor de joi (returul play-off-ului Europa League):





17:00: FC Astana (Kaz) - APOEL (Cyp), scorul din tur 0-1

17:00: Ufa (Rus) - Glasgow Rangers (Sco), 0-1

18:30: AEK Larnaka (Cyp) - Trencin (Svk), 1-1

19:30: FC Copenhaga (Den) - Atalanta (Ita), 0-0

19:30: RB Leipzig (Ger) - Zorya (Ukr), 0-0

20:00: Apollon (Cyp) - FC Basel (Sui), 2-3

20:00: Ludogorets (Bul) - Torpedo Kutaisi (Geo), 1-0

20:00: M. Tel Aviv (Isr) - Sarpsborg 08 (Nor), 1-3

20:00: Molde (Nor) - Zenit Petersburg (Rus), 1-3

20:00: Qarabag (Aze) - Sheriff Tiraspol (Mda), 0-1

20:15: Midtjylland (Den) - Malmo FF (Swe), 2-2

21:00: Besiktas (Tur) - Partizan (Srb), 1-1

21:15: Shkendija (Mac) - Rosenborg (Nor), 1-3

21:30: Brondby (Den) - Genk (Bel), 2-5

21:30: Trnava (Svk) - O. Ljubljana (Slo), 2-0

21:45: Bordeaux (Fra) - Gent (Bel), 0-0

21:45: Burnley (Eng) - Olympiacos (Gre), 1-3

22:00: Celtic (Sco) - Suduva (Ltu), 1-1

22:45: Sevilla (Esp) - Sigma Olomuc (Cze), 1-0.