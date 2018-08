Răzvan Lucescu şi-a prelungit contractul cu PAOK Salonic

Clubul PAOK Salonic a anunţat, luni, că tehnicianul Răzvan Lucescu şi-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil până la 30 iunie 2020, potrivit News.ro.

Răzvan Lucescu a preluat conducerea tehnică a echipei PAOK în august 2017.

PAOK Salonic evoluează în ultimul act al preliminariilor UEFA Champions League împotriva celor de la Benfica Lisabona.



Răzvan Lucescu a mai antrenat FC Brașov (2003 - 2004; 2007 - 2009), Rapid București (2004 - 2007; 2011 - 2012); Echipa Națonală a României (2009 - 2011); El Jaish (2012 - 2014); Petrolul Ploiești (2014) și Skoda Xanthi (2014 - 2017).

\uD83E\uDD1D✍ Done deal! President Mr. Ivan Savvidis with #TheGeneral Razvan Lucescu just after their agreement that will keep our coach to #Toumba until 2020. pic.twitter.com/E4GDwVfwDs