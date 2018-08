Borussia Dortmund a câștigat de-o manieră categorică partida de pe teren propriu cu RB Leipzig, scor 4-1, în prima etapă a noului sezon din Bundesliga.



Oaspeţii au deschis scorul prin Augustin, încă din minutul 1. Pentru Dortmund au marcat Dahoud 21', Sabitzer 40' (autogol), Witsel 43' şi Reus 90+1'.

Rezultatele înregistrate în prima etapă a noului sezon din Bundesliga:

Vineri:

Bayern Munchen - Hoffenheim 3-1

Sâmbătă

Wolfsburg - Schalke 04 2-1

Werder Bremen - Hannover 1-1

Dusseldorf - Augsburg 1-2

Freiburg - Eintracht Frankfurt 0-2

Hertha Berlin - Nurnberg 1-0

B. Monchengladbach - Bayer Leverkusen 2-0



Duminică

Mainz - Stuttgart 1-0

Borussia Dortmund - Leipzig 4-1



