FCSB a anunțat transferul bulgarului Hristo Zlatinski de la U Craiova

FCSB a anunțat că a ajuns la un acord cu Hristo Zlatinski, jucător care a semnat un contract valabil pentru un sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă unul.





Bulgarul în vârstă de 33 de ani va purta tricoul cu numărul 33 şi s-a alăturat deja lotului condus de Nicolae Dică.Hristo Zlatinski este un mijlocaş născut pe 22 ianuarie 1985, la Blagoevgrad, în Bulgaria. Acesta şi-a început cariera la OFK Pirin şi a trecut, de-a lungul anilor, pe la Lokomotiv Plovdiv, Lokomotiv Sofia şi Ludogoreţ, înainte de a ajunge la CS Universitatea Craiova în vara lui 2015. Are în palmares două titluri de campion al Bulgariei şi o Cupă a Bulgariei cu Ludogorets, iar în vara lui 2018 a ridicat Cupa României, din postură de căpitan al celor de la CS Universitatea Craiova."Sunt mândru şi fericit că la vârsta de 33 de ani am ajuns la un club atât de mare. Este o mare împlinire personală. Îmi doresc să fiu sănătos şi să pot ajuta echipa să îşi îndeplinească obiectivele. După ce am câştigat Cupa României cu Craiova, vreau să iau campionatul cu FCSB", a declarat fotbalistul.