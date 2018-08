Champions League: Benfica vs PAOK Salonic (22:00) / Test dificil pentru echipa lui Răzvan Lucescu (Programul complet al serii)

Marți se va da startul partidelor din prima manșă a play-off-ului Champions League. Unul din cele trei dueluri care se joacă astăzi este cel dintre Benfica și PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu. Meciul se va desfășura pe Estadio da Luz (Lisabona), de la ora 22:00, și poate fi urmărit în direct pe Look TV.





"Vulturii" și-au început aventura europeană în actualul sezon din turul al treilea al preliminariilor Champions League, trecând de Fenerbahce, scor 2-1 la general. Benfica vizează calificarea în grupele competiției pentru al nouălea sezon consecutiv. La ediția de anul trecut, echipa lui Rui Vitoria a dezamăgit enorm, fiind învinsă în toate cele șase partide disputate în Grupa A, din care au mai făcut parte Manchester United, Basel și CSKA Moscova.







Spre deosebire de adversara sa, PAOK a început încă din turul al doilea al preliminariilor Champions League, trecând mai întâi de FC Basel (scor 5-1 la general) și învingând-o apoi pe Spartak Moscova (scor 3-2 la general). Dacă va reuși să o elimine pe Benfica, echipa lui Răzvan Lucescu va fi prezentă pentru prima dată în istorie în grupele Champions League.





Benfica și PAOK s-au mai întâlnit de patru ori de-a lungul timpului, în turul al doilea al ediției 1999/2000 a Cupei UEFA și în șaisprezecimile ediției 2013/2014 a Europa League. Portughezii au câștigat trei partide, iar PAOK s-a impus o singură dată.







În 2014, Benfica a câștigat ambele manșe: 1-0 în Grecia și 3-0 pe teren propriu.







Programul meciurilor de marți :





22:00 BATE (Belarus) - PSV (Olanda)

22:00 Benfica (Portugalia) - PAOK (Grecia) / Look Plus

22:00 FK Crvena zvezda (Serbia) - Salzburg (Austria) / Look TV





Se vor disputa miercuri:





22:00 Ajax (Olanda) - Dynamo Kiev (Ucraina)

22:00 MOL Vidi (Ungaria) - AEK Atena FC (Grecia) / Look TV și Look Plus

22:00 Young Boys (Elveția) - Dinamo Zagreb (Croația)



Echipele învingătoare vor merge în grupele Champions League, iar cele eliminate se vor califica direct în grupele Europa League.







Calendarul ediției 2018/2019 a Champions League:



FAZA GRUPELOR -18/19 septembrie, 2/3 și 23/24 octombrie, 6/7 și 27/28 noiembrie, 11/12 decembrie

OPTIMI - 12/13 şi 19/20 februarie (turul); 5/6 şi 12/13 martie (returul)

SFERTURI - 9/10 şi 16/17 aprile

SEMIFINALE - 30 aprilie/1 mai şi 7/8 mai

FINALA - 1 iunie – Estadio Metropolitano, Madrid