Alexandru Stan, după transferul de la Astra la FCSB: "A fost o surpriză plăcută. Mă aşteptam să merg la o echipă mai bună"

“A fost o surpriză plăcută. Ieri eram pe drum spre Giurgiu şi am fost sunat de domnul Argăseală să vin la Bucureşti înapoi. A fost visul meu de mic copil să ajung la Steaua. L-am recunoscut pe domnul Argăseală, am mai vorbit cu dânsul, i-am recunoscut şi vocea. Pe domnul Gigi Becali când m-a sunat nu l-am recunoscut. Nu aveam nici semnal, eram pe Centură şi când mi-a spus cine e n-am înţeles prima oară şi s-a întrerupt şi după l-am sunat eu pe dânsul şi am stat de vorbă puţin. Ieri am fost sunat, probabil după meciul lor din Liga Europa s-a discutat, nu ştiu mai multe detalii, s-a rezolvat foarte repede. N-a fost nicio problemă din partea mea. Nu era mare lucru de discutat, nu a durat mult. Dacă stau să privesc ultimele trei sezoane, am jucat foarte bine, am fost căpitanul echipei Astra Giurgiu, mă aşteptam să merg la o echipă mai bună, cu pretenţii mai mari”, a spus Stan, potrivit News.ro.



El a vorbit şi despre cum a fost primit la FCSB: “Am fost primit bine. Chiar Raul mi-a spus că trebuie să mergem la film, să plătesc. Îi zic: ‘Vezi că eu am venit de la Astra, n-am luat banii de două luni şi e cam greu’. Dar asta este, dacă aşa s-a procedat aici trebuie să fac la fel”.



Referitor la eventuale critici din partea lui Gigi Becali, Alexandru Stan a spus că trebuie să aibă un caracter puternic şi să meargă mai departe.



Stan consideră că meciul cu Sepsi, din Liga I, va fi foarte greu, la fel şi dubla cu Rapid Viena, din play-off-ul Ligii Europa. “Orice e posibil, în fotbal se pot face minuni. Cu Rapid Viena o să fie foarte greu, dare u cred că avem şanse destul de mari. Sunt foarte pregătit să joc. Mâine o să fie un meci foarte greu, pentru că eu am jucat deja cu ei. Niciun meci nu o să fie uşor în campionat pentru că toată lumea când joacă cu FCSB îşi dă viaţa”.



Alexandru Stan este un jucător născut pe 7 februarie 1989, în București, care a început fotbalul la Progresul București. A mai trecut, pe parcursul anilor, pe la ACS Berceni, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu (la Astra de două ori: 2009-2012 și 2015-2018). Alături de giurgiuveni, Stan a câștigat titlul de campion în 2016 și a adunat 13 partide și un gol în cupele europene, se arată pe site-ul FCSB.