VIDEO Mijlocașul Claudio Marchisio se desparte de Juventus după 25 de ani

Conform grupării torineze, este vorba de "o ruptură pe cale amiabilă" a acordului lui Marchisio, jucător cu 55 de selecţii în Squadra Azzurra, care mai era legat până în 2020 de Juve, cu un salariu net de 3,5 milioane euro pe sezon.



Supranumit "Il Principino" (Micul prinţ), Marchisio a sosit la clubul torinez când avea doar şapte ani, evoluând la toate categoriile de vârstă. Cu excepţia unui sezon în care a fost împrumutat la Empoli (2007-2008), el nu a purtat niciodată un alt tricou decât pe cel în dungi albe şi negre al "Bătrânei Doamne".



Mijlocaş sobru şi complet, el a câştigat cu Juventus şapte titluri de campion naţional, patru Cupe ale Italiei şi trei Supercupe ale Italiei.



Potrivit Transfermarkt.com, Marchisio a evoluat în 389 de partide pentru Juventus și a înscris 37 de goluri.

Mult timp titular indiscutabil, Marchisio şi-a pierdut locul după o gravă accidentare la genunchi, suferită în aprilie 2016.



Juventus a precizat că "a fost o onoare şi un privilegiu" să aibă în rândurile sale un jucător precum Claudio Marchisio, care a contribuit din plin la succesele echipei torineze, anunţând totodată că îi va fi alături "indiferent de tricoul pe care îl va purta" de acum înainte.



"Deoarece noi ştim că albul şi negrul vor face parte întotdeauna din el şi din istoria sa. Mulţumim pentru tot, Claudio", a scris Juventus.



Conform cotidianului Gazzetta dello Sport, Marchisio ar putea traversa Atlanticul pentru a-şi continua cariera în MLS, la echipa canadiană Montreal Impact.



Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus

Una vita in ⚪️⚫️ Per sempre in ⚪️⚫️

