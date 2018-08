Europa League: CFR Cluj, FCSB și U Craiova vor disputa joi meciurile decisive pentru calificarea în play-off (Programul complet al serii)

Joi vor va avea loc manșa a doua a turului trei preliminar din Europa League, trei formații românești urmând să se lupte pentru un loc în play-off-ul competiției. CFR Cluj are cea mai ușoară misiune și este favorită la calificare, după ce s-a impus pe terenul celor de la Alashkert în meciul tur (scor 2-0). Învinsă de Leipzig cu 3-1 în prima manșă, Universitatea Craiova speră la o minune pe "Ion Oblemenco", în timp ce FCSB va da piept cu Hajduk Split pe "Arena Națională" (a fost 0-0 în tur).







U Craiova vs RB Leipzig (19:30) - Nu va fi televizat





Echipele probabile:





Universitatea Craiova: Pigliacelli - Ferreira, Gardoş, Popa - Bancu, Cicâldău, Mateiu, Borta - Mitriţă, Burlacu, Mihăilă. Antrenor: Devis Mangia.





Leipzig: Mvogo - Klostermann, Konate, Orbans, Saracchi - Kampl, Ilsanker, Demme, Bruma - Cunha, Augustin. Antrenor: Ralph Hasenhuttl.





Partida va fi condusă de o brigadă din Cehia, formată din Miroslav Zelinka, central, Ondrej Pelikan şi Jan Patak, asistenţi şi Emanuel Marek, rezervă.







Universitatea Craiova speră la o minune pe "Ion Oblemenco", după ce Leipzig s-a impus în Germania cu 3-1. Nemții au condus cu 3-0 grație golurilor marcate de Konate (25'), Cunha (77') şi Poulsen (87'). Echipa lui Mangia a redus din diferența în minutul 90+4, prin Martic.





Dacă va reuși să întoarcă soarta calificării, Craiova va evolua în play-off-ul Europa League cu învingătoarea dintre Zorya Luhansk (Ucraina) și Braga (Portugalia). În meciul tur, disputat în Ucraina, scorul a fost egal, 1-1.







CFR Cluj vs Alashkert (20:00) - Digi Sport 1



Echipele probabile:





CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Lang, Camora - Bordeianu, Culio, Al. Ioniţă II - Omrani, Ţucudean, Mailat. Antrenor: Antonio Conceicao.





Alashkert: Cancarevic - Yedigaryan, Voskanyan, Stojkovic, Praznovsky, Daghbashyan - Marmentini, Grigoryan, Yedigaryan, Jefferson - Nenadovic. Antrenor: Varuzhan Sukiasyan.





Meciul de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" va fi condus de o brigadă din Islanda, formată din centralul Vilhjalmur Thorarinsson, asistenţii Gylfi Mar Sigurdsson şi Birkir Sigurdarson şi rezerva Ivar Orri Kristjansson.





Campioana României este favorită la calificarea în play-off-ul Europa League, după ce s-a impus cu 2-0 în partida tur din Armenia. "Dubla" lui George Ţucudean (5' și 49' - penalty) a făcut diferența dintre cele două formații.





Dacă va trece de Alashkert, CFR o va întâlni în play-off-ul competiției pe câștigătoarea din dubla Legia Varșovia (Polonia) vs Dudelange (Luxemburg). În tur, Dudelange a câștigat în deplasare, scor 2-1.





FCSB vs Hajduk Split (21:30) - Pro Tv





Echipele probabile:





FCSB: Bălgrădean - Benzar, Bălașa, Planici, Morais - Pintilii, Filip - Man, Tănase, Teixeira - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.





Hajduk: Posavec - Vucur, Mikulic, Borja Lopez - Juranovic, Juric, Barry, Caktas, Famitschow - Ivanovski, Gyurcso. Antrenor: Zeljko Kopic.





Partida de pe "Arena Națională" va fi condusă la centru de spaniolul Juan Martinez Munuera. Acesta va fi ajutat de asistenţii Diego Barbero Sevilla şi Cesar Manuel Noval Font. Arbitrul de rezervă va fi Mario Melero Lopez.





Victoria este cuvântul de ordine pentru echipa lui Nicolae Dică, după ce în partida tur a obținut doar o remiză albă (scor 0-0) pe terenul celor de la Hajduk Split.





Dacă se va califica în play-off-ul Europa League, FCSB va da piept cu învingătoarea dintre Slovan Bratislava (Slovacia) și Rapid Viena (Austria). În manșa tur, formația din Slovacia s-a impus pe teren propriu, scor 2-1.





Se vor disputa joi:





17:00 K. Almaty (Kaz) - Sigma Olomouc (Cze)

18:00 Niedercorn (Lux) - Ufa (Rus)

18:30 AEK Larnaca (Cyp) - Sturm Graz (Aut)

19:00 HJK (Fin) - NK Olimpija Ljubljana (Slo)

19:30 FC Copenhagen (Den) - CSKA Sofia (Bul)

19:30 U Craiova 1948 CS (Rou) - RB Leipzig (Ger)

20:00 APOEL (Cyp) - H. Beer Sheva (Isr)

20:00 CFR Cluj (Rou) - Alashkert (Arm)

20:00 Kukesi (Alb) - Torpedo Kutaisi (Geo)

20:00 Midtjylland (Den) - TNS (Wal)

20:00 Molde (Nor) - Hibernian (Sco)

20:00 Suduva (Ltu) - Spartaks (Lat)

20:00 Zalgiris (Ltu) - Sevilla (Esp)

20:00 Zenit Petersburg (Rus) - Din. Minsk (Blr)

20:30 Luzern (Sui) - Olympiakos Piraeus (Gre)

20:30 Maccabi Tel Aviv (Isr) - Pyunik Yerevan (Arm)

20:45 Brest (Blr) - Apollon (Cyp)

20:45 LASK Linz (Aut) - Besiktas (Tur)

21:00 Atalanta (Ita) - Hapoel Haifa (Isr)

21:00 Basel (Sui) - Vitesse (Ned)

21:00 Brondby (Den) - Sp. Subotica (Srb)

21:00 Dudelange (Lux) - Legia (Pol)

21:00 Zrinjski (Bih) - Ludogorets (Bul)

21:15 Lech Poznan (Pol) - Genk (Bel)

21:15 Maribor (Slo) - Rangers (Sco)

21:30 FCSB (Rou) - Hajduk Split (Cro)

21:30 Feyenoord (Ned) - Trencin (Svk)

21:30 Gent (Bel) - Jagiellonia (Pol)

21:30 Partizan (Srb) - Nordsjaelland (Den)

21:30 Rapid Vienna (Aut) - Slovan Bratislava (Svk)

21:45 Bordeaux (Fra) - Mariupol (Ukr)

21:45 Burnley (Eng) - Basaksehir (Tur)

21:45 Rijeka (Cro) - Sarpsborg 08 (Nor)

21:45 Rosenborg (Nor) - Cork City (Irl)

22:00 Valur (Ice) - Sheriff Tiraspol (Mda)

22:30 Braga (Por) - FK Zorya Luhansk (Ukr)