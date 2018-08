Champions League: Marți se vor stabili echipele calificate în play-off - Dinamo Kiev vs Slavia Praga (19:30), primul meci al zilei

Marți se vor disputa toate cele zece partide din manșa a doua a turului trei preliminar al Champions League. Primul meci al zilei este programat de la ora 19:30 și le va avea protagoniste pe Dinamo Kiev și Slavia Praga, echipa la care evoluează românul Alexandru Băluță. Cele două formații au terminat la egalitate în tur, scor 1-1, pe Eden Arena din Praga.







Răzvan Marin (Standard Liege) şi antrenorul Răzvan Lucescu (PAOK) sunt ceilalți români prezenți în turul al treilea preliminar al Champions League.





Programul complet al meciurilor de marți:





Ora 19:30





Dinamo Kiev - Slavia Praga (în tur 1-1)





Ora 20:00





BATE Borisov - Qarabag (1-0)





Ora 20:30





Spartak Moscova - PAOK (2-3)





Ora 21:00





AEK Atena - Celtic (1-1)





Dinamo Zagreb - FC Astana (2-0)







Fenerbahce - Benfica (0-1)





MOL Vidi - Malmo FF (1-1)





Ora 21:15





Shkendija - Salzburg (0-3)





Ora 21:30





Ajax - Standard Liege (2-2)





Spartak Trnava - FK Crvena zvezda (1-1)





Învingătoarele se vor califica în play-off-ul Champions League, în timp ce invinsele din partidele Spartak Trnava vs Crvena zvezda, Dinamo Zagreb vs Astana, Shkendija vs Salzburg, AEK Atena vs Celtic, BATE Borisov vs Qarabag si Vidi vs Malmo vor merge în play-off-ul Europa League.







Meciurile din play-off-ul Champions League:



Crvena Zvezda (SRB)/Spartak Trnava (SVK) - Salzburg (AUT)/Shkëndija (MKD)

Qarabağ (AZE)/BATE Borisov (BLR) - PSV Eindhoven (NED)

Young Boys (SUI) - Astana (KAZ)/Dinamo Zagreb (CRO)

Malmö (SWE)/Vidi (HUN) - Celtic (SCO)/AEK Atena (GRE)

Benfica (POR)/Fenerbahçe (TUR) - PAOK (GRE)/Spartak Moscova (RUS)

Standard Liège (BEL)/Ajax (NED) - Slavia Praga (CZE)/Dynamo Kiev (UKR)



Partidele din play-off-ul Champions League vor avea loc pe 21/22 şi 28/29 august. Echipele învingătoare vor merge în grupele competiţiei, iar cele eliminate se vor califica direct în grupele Europa League