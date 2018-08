Europa League: CFR Cluj, FCSB și U Craiova și-au aflat posibilele adversare din play-off

CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Europa League, potrivit tragerii sorți care a avut loc luni, la Nyon. Pentru a ajunge în play-off, cele trei echipe românești trebuie să treacă mai întâi de partidele din turul trei preliminar al competiției (9 și 16 august).





Posibilele adversare ale echipelor românești în play-off-ul Europa League:





Legia (POL) - Dudelange (LUX) vs Alashkert (ARM) - CFR Cluj (ROU)





Slovan Bratislava (SVK) - Rapid Viena (AUT) vs Hajduk Split (CRO) - FCSB (ROU)







Zorya (UKR) - Braga (POR) vs Leipzig (GER) - U. Craiova (ROU)







Partidele din play-off-ul Europa League:





Champions Path:





Olimpija Ljubljana (SVN) - HJK (FIN) vs Crvena zvezda (SRB) - Spartak Trnava (SVK)







H. Beer-Sheva (ISR) - APOEL (CYP) vs Astana (KAZ) - Dinamo Zagreb (CRO)







Cork (IRL) - Rosenborg (NOR) vs Salzburg (AUT) - Shkëndija (MKD)







Spartaks Jurmala (LVA) - Suduva (LTU) vs Celtic (SCO) - AEK (GRE)



Sheriff (MDA) - Valur (ISL) vs Qarabag (AZE) - BATE (BLR)







Malmö (SWE) - Vidi (HUN) vs TNS (WAL) - Midtjylland (DEN)







Torpedo Kutaisi (GEO) - Kukës (ALB) vs Ludogorets (BUL) - Zrinjski (BIH)







Main Path:





Sigma (CZE) - Kairat (KAZ) vs Sevilla (ESP) - Žalgiris (LTU)







Sarpsborg (NOR) - Rijeka (CRO) vs Pyunik (ARM) - M. Tel-Aviv (ISR)







Jagiellonia (POL) - Gent (BEL) vs Mariupol (UKR) - Bordeaux (FRA)



Nordsjælland (DEN) - Partizan (SRB) vs Besiktas (TUR) - LASK (AUT)







Apollon (CYP) - Dinamo Brest (BLR) vs Vitesse (NED) - Basel (SUI)







Rangers (SCO) - Maribor (SVN) vs Ufa (RUS) - Progrès (LUX)







H. Haifa (ISR) - Atalanta (ITA) vs CSKA-Sofia (BUL) - København (DEN)







Dinamo Minsk (BLR) - Zenit (RUS) vs Hibernian (SCO) - Molde (NOR)



Trencín (SVK) - Feyenoord (NED) vs Sturm (AUT) - AEK Larnaca (CYP)







Genk (BEL) - Lech (POL) vs Spartak Subotica (SRB) - Brøndby (DEN)







Olympiacos (GRE) - Luzern (SUI) vs Istanbul Basaksehir (TUR)-Burnley (ENG)







Partidele tur din play-off vor avea loc pe 23 august, iar meciurile retur se vor disputa pe 30 august.



Programul echipelor românești în turul trei preliminar:





Meciurile tur - 9 august:





Alashkert (Armenia) vs CFR Cluj

Hajduk Split (Croația) vs FCSB

RB Leipzig (Germania) vs U Craiova





Meciurile retur - 16 august:





FCSB vs Hajduk Split

CFR Cluj vs Alashkert

U Craiova vs RB Leipzig





Cine va evolua în grupele Europa League:

17 echipe calificate direct

21 de echipe calificate din play-off-ul Europa League

6 echipe învinse în play-off-ul Champions League

4 echipe învinse în turul 3 preliminar al Champions League - "League Path"

Echipele calificate direct în grupele Europa League:





Arsenal (ENG) coeficient 93.000

Chelsea (ENG) 82.000

Bayer Leverkusen (GER) 66.000

Villarreal (ESP) 52.000

Anderlecht (BEL) 48.000

Lazio (ITA) 41.000

Sporting CP (POR) 40.000

Marseille (FRA) 32.000

AC Milan (ITA) 28.000

Krasnodar (RUS) 23.5000

Real Betis (ESP) 21.399

Eintracht Frankfurt (GER) 14.285

Zürich (SUI) 12.000

Rennes (FRA) 11.283

Vorskla Poltava (UKR) 8.226

Akhisar Belediyespor (TUR) 7.160

Jablonec (CZE) 6.035



Calendarul ediției 2018/2019 a Europa League:



FAZA GRUPELOR - 20 septembrie, 4 și 25 octombrie, 8 și 29 noiembrie, 13 decembrie

16-IMI - 14 februarie (turul) şi 21 februarie (returul)

OPTIMI - 7 martie (turul) şi 14 martie (returul)

SFERTURI - 11 aprilie (turul) şi 18 aprile (returul)

SEMIFINALE - 2 mai (turul) şi 9 mai (returul)

FINALA - 29 mai – Olympic Stadium, Baku