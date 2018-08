​Europa League: Viitorul, Sparta Praga și AZ Alkmaar au părăsit competiția - Programul meciurilor din turul trei preliminar

​Joi s-au disputat ultimele meciuri din manșa secundă a turului doi preliminar al Europa League, echipe precum FC Viitorul, Sparta Praga sau AZ Alkmaar luându-și la revedere de la sezonul european. România are trei reprezentante în turul trei preliminar al competiției: FCSB (6-0 la general cu Rudar Velenje), CFR Cluj (eliminată în turul doi preliminar al Champions League) și Universitatea Craiova, calificată direct în această fază.







Rezultatele înregistrate în turul II preliminar al Europa League:



Marţi:





Piunik Erevan (Armenia) - Tobol Kostanai (Kazahstan) 1-0

În prima manşă: 1-2.





Miercuri:





Fola Esch (Luxemburg) - KRC Genk (Belgia) 1-4

În prima manşă: 0-5.





Joi





Alashkert FC (Armenia) - Sutjeska Niksic (Muntenegru) 0-0

În prima manşă: 1-0.



Laci (Albania) - Molde (Norvegia) 0-2

În prima manşă: 0-3.



AS Trencin (Slovacia) - Gornik Zabrze (Polonia) 4-1

În prima manşă: 1-0.



AEK Larnaca (Cipru) - Dundalk (Irlanda) 4-0

În prima manşă: 0-0.



Flora Tallinn (Estonia) - APOEL Nicosia (Cipru) 2-0

În prima manşă: 0-5.



Valletta FC (Malta) - Zrinjski Mostar (Bosnia) 1-2

În prima manşă: 1-1.



Slavia Sofia (Bulgaria) - Hajduk Split (Croaţia) 2-3

În prima manşă: 0-1.



Dinamo Minsk (Belarus) - Dunajska Streda (Slovacia) 4-1

În prima manşă: 3-1.



Trakai (Lituania) - Partizan Belgrad (Serbia) 1-1

În prima manşă: 0-1.



Lillestroem SK (Norvegia) - LASK Linz (Austria) 1-2

În prima manşă: 0-4.



BK Haecken (Suedia) - RB Leipzig (Germania) 1-1

În prima manşă: 0-4.



Lincoln Red Imps (Gibraltar) - The New Saints (Ţara Galilor) 1-1

În prima manşă: 1-2.



Mariupol FC (Ucraina) - Djurgarden Stockholm (Suedia) 2-1, după prelungiri

În prima manşă: 1-1.



Apollon Limassol (Cipru) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia) 3-1

În prima manşă: 2-1.



Progres Niedercorn (Luxemburg) - Honved Budapesta (Ungaria) 2-0

În prima manşă: 0-1.



Sparta Praga (Cehia) - Spartak Subotica (Serbia) 2-1

În prima manşă: 0-2.



Admira Wacker (Austria) - ŢSKA Sofia (Bulgaria) 1-3

În prima manşă: 0-3



AIK Solna (Suedia) - Nordsjaelland (Danemarca) 0-1

În prima manşă: 0-1.



FC Vaduz (Liechtenstein) - Zalgiris Vilnius (Lituania) 1-1

În prima manşă: 0-1.



Atromitos (Grecia) - Dinamo Brest (Belarus) 1-1

În prima manşă: 3-4.



Slovan Bratislava (Slovenia) - Balzan FC (Malta) 3-1

În prima manşă: 1-2.



Vikingur (Feroe) - Torpedo Kutaisi (Georgia) 0-4

În prima manşă: 0-3.



Asteras Tripolis (Grecia) - Hibernian Edinburgh (Scoţia) 1-1

În prima manşă: 2-3.



Vitesse Arnhem (Olanda) - FC Viitorul Constanţa (România) 3-1

În prima manşă: 2-2.



Beşiktaş Istanbul (Turcia) - B36 Torshavn (Feroe) 6-0

În prima manşă: 2-0.



FC Copenhaga (Danemarca) - Stjarnan (Islanda) 5-0

În prima manşă: 2-0.



NK Maribor (Slovenia) - Cihura Sacihere (Georgia) 2-0

În prima manşă: 0-0.



FK Sarajevo (Bosnia) - Atalanta Bergamo (Italia) 0-8

În prima manşă: 2-2.



NK Domzale (Slovenia) - FC Ufa (Rusia) 1-1

În prima manşă: 0-0.



FCSB (România) - NK Rudar Velenje (Slovenia) 4-0

În prima manşă: 2-0.



La Fiorita (San Marino) - Spartaks Jurmala (Letonia) 0-3

În prima manşă: 0-6.



Drita (Kosovo) - Dudelange (Luxemburg) 1-1

În prima manşă: 1-2.



Lech Poznan (Polonia) - Şahtior Soligorsk (Belarus) 3-1, după prelungiri

În prima manşă: 1-1.

(Armenia) - Sutjeska Niksic (Muntenegru) 0-0În prima manşă: 1-0.Laci (Albania) -(Norvegia) 0-2În prima manşă: 0-3.(Slovacia) - Gornik Zabrze (Polonia) 4-1În prima manşă: 1-0.(Cipru) - Dundalk (Irlanda) 4-0În prima manşă: 0-0.Flora Tallinn (Estonia) -(Cipru) 2-0În prima manşă: 0-5.Valletta FC (Malta) -(Bosnia) 1-2În prima manşă: 1-1.Slavia Sofia (Bulgaria) -(Croaţia) 2-3În prima manşă: 0-1.(Belarus) - Dunajska Streda (Slovacia) 4-1În prima manşă: 3-1.Trakai (Lituania) -(Serbia) 1-1În prima manşă: 0-1.Lillestroem SK (Norvegia) -(Austria) 1-2În prima manşă: 0-4.BK Haecken (Suedia) -(Germania) 1-1În prima manşă: 0-4.Lincoln Red Imps (Gibraltar) -(Ţara Galilor) 1-1În prima manşă: 1-2.(Ucraina) - Djurgarden Stockholm (Suedia) 2-1, după prelungiriÎn prima manşă: 1-1.(Cipru) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia) 3-1În prima manşă: 2-1.(Luxemburg) - Honved Budapesta (Ungaria) 2-0În prima manşă: 0-1.Sparta Praga (Cehia) -(Serbia) 2-1În prima manşă: 0-2.Admira Wacker (Austria) -(Bulgaria) 1-3În prima manşă: 0-3AIK Solna (Suedia) -(Danemarca) 0-1În prima manşă: 0-1.FC Vaduz (Liechtenstein) -(Lituania) 1-1În prima manşă: 0-1.Atromitos (Grecia) -(Belarus) 1-1În prima manşă: 3-4.(Slovenia) - Balzan FC (Malta) 3-1În prima manşă: 1-2.Vikingur (Feroe) -(Georgia) 0-4În prima manşă: 0-3.Asteras Tripolis (Grecia) -(Scoţia) 1-1În prima manşă: 2-3.În prima manşă: 2-2.(Turcia) - B36 Torshavn (Feroe) 6-0În prima manşă: 2-0.(Danemarca) - Stjarnan (Islanda) 5-0În prima manşă: 2-0.(Slovenia) - Cihura Sacihere (Georgia) 2-0În prima manşă: 0-0.FK Sarajevo (Bosnia) -(Italia) 0-8În prima manşă: 2-2.NK Domzale (Slovenia) -(Rusia) 1-1În prima manşă: 0-0.În prima manşă: 2-0.La Fiorita (San Marino) -(Letonia) 0-3În prima manşă: 0-6.Drita (Kosovo) -(Luxemburg) 1-1În prima manşă: 1-2.(Polonia) - Şahtior Soligorsk (Belarus) 3-1, după prelungiriÎn prima manşă: 1-1.





Sarpsborg (Norvegia) - Sankt Gallen (Elveţia) 1-0

În prima manşă: 1-2.



Bordeaux (Franţa) - FK Ventspils (Letonia) 2-1

În prima manşă: 1-0.



Glasgow Rangers (Scoţia) - NK Osijek (Croaţia) 1-1

În prima manşă: 1-0.



Burnley (Anglia) - Aberdeen (Scoţia) 3-1, după prelungiri

În prima manşă: 1-1.



AZ Alkmaar (Olanda) - Kairat Almatîi (Kazahstan) 2-1

În prima manşă: 0-2.



Crusaders Belfast (Irlanda de Nord) - Olimpija Ljubljana (Slovenia) 1-1

În prima manşă: 1-5.



Ujpest Budapesta (Ungaria) - Sevilla FC (Spania) 1-3

În prima manşă: 0-4.



Rio Ave (Portugalia) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 4-4

În prima manşă: 0-1.



Radnicki Nis (Serbia) - Maccabi Tel Aviv (Israel) 2-2

În prima manşă: 0-2.



FH Hafnarfjoerdur (Islanda) - Hapoel Haifa (Israel) 0-1

În prima manşă: 1-1.



Valur Reykjavik (Islanda) - FC Santa Coloma (Andorra) 3-0

În prima manşă: 0-1.





*Echipele scrise cu bold s-au calificat în turul al treilea preliminar al Europa League.







Programul meciurilor din turul trei preliminar al Europa League:





Ludogorets Razgrad (BUL) v Zrinjski (BIH)

Legia Warszawa (POL) v F91 Dudelange (LUX)

Alashkert (ARM) v CFR Cluj (ROU)

Olimpija Ljubljana (SVN) v HJK Helsinki (FIN)

Sheriff (MDA) v Valur Reykjavík (ISL)



Cork City (IRL) v Rosenborg (NOR)

Spartaks Jūrmala (LVA) v Sūduva (LTU)

The New Saints (WAL) v Midtjylland (DEN)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)

Torpedo Kutaisi (GEO) v Kukës (ALB)



Pyunik (ARM) v Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) v Zenit (RUS)

Sturm Graz (AUT) v AEK Larnaca (CYP)

Sarpsborg (NOR) v HNK Rijeka (CRO)

İstanbul Başakşehir (TUR) v Burnley (ENG)



Zorya Luhansk (UKR) v Braga (POR)

Hapoel Haifa (ISR) v Atalanta (ITA)

Genk (BEL) v Lech Poznań (POL)

Vitesse (NED) v Basel (SUI)

Nordsjælland (DEN) v Partizan (SRB)



Hibernian (SCO) v Molde (NOR)

Hajduk Split (CRO) v FCSB (ROU)

Sevilla (ESP) v Žalgiris Vilnius (LTU)

Sigma Olomouc (CZE) v Kairat Almaty (KAZ)

Slovan Bratislava (SVK) v Rapid Wien (AUT)



Mariupol (UKR) v Bordeaux (FRA)

CSKA-Sofia (BUL) v København (DEN)

Olympiacos (GRE) v Luzern (SUI)

Rangers (SCO) v Maribor (SVN)

Trenčín (SVK) v Feyenoord (NED)



Jagiellonia Białystok (POL) v Gent (BEL)

Spartak Subotica (SRB) v Brøndby (DEN)

Ufa (RUS) v Progrès Niederkorn (LUX)

Beşiktaş (TUR) v LASK (AUT)

Apollon Limassol (CYP) v Dinamo Brest (BLR)

Leipzig (GER) v U Craiova (ROU)





Prima manșă a meciurilor din turul trei preliminar al Europa League se va disputa pe 9 august, în timp ce returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe 16 august.