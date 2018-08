Gareth Southgate, dorit la naționala Angliei până în 2022 - Federația se teme de alte oferte pentru selecționer: "Nu putem concura niciodată cu Premier League"

După ce a condus naționala Angliei până în semifinale la CM 2018, Federația engleză de fotbal (FA) dorește să îl răsplătească pe Gareth Southgate cu o prelungire a contractului până în 2022, când va avea loc Cupa Mondială din Qatar. Totuși, dacă antrenorul de 47 de ani va fi dorit de echipe de top din Premier League, președintele Martin Glenn a precizat că federația nu poate concura cu acestea din punct de vedere financiar, informează AFP.







"Gareth Southgate a fost excelent, am dori să-și păstreze poziția și după 2020", a declarat Martin Glenn, președintele federației engleze.





Federația engleză speră să îl convingă pe antrenorul de 47 de ani, care l-a înlocuit pe Sam Allardyce în septembrie 2016, să conducă naționala "Three Lions" până în 2022, la Cupa Mondială din Qatar.





"Southgate s-a bucurat într-adevăr de Cupa Mondială din 2018. Dar el crede că putem ajunge și mai departe: una dintre cele mai puternice declarații ale sale după înfrângerea din semifinale a fost că nu am făcut ce trebuia. Asta îl motivează pe el și pe asistentul său Steve Holland", a mai spus Martin Glenn.





Southgate nu şi-a ascuns însă dorinţa de a antrena un nou club, după ce a fost demis de la Middlesbrough în 2009, iar FA a recunoscut că nu poate rivaliza cu anumite echipe din Premier League, dacă acestea îi propun un contract mai avantajos din punct de vedere financiar. "Nu putem concura niciodată cu Premier League în ceea ce privește salariul - toată lumea știe asta", a spus Glenn.







În Premier League, antrenorii José Mourinho (Manchester United) și Pep Guardiola (Manchester City) primesc aproximativ 17 milioane de euro pe an. Southgate are un salariu de 2 milioane de euro pe an la naționala Angliei, în timp ce fostul selecţioner Fabio Capello (2007-2012) a fost plătit cu 4,5 milioane de euro pe an.





Federația va aștepta revenirea din vacanță a fostului fundaș central, care a jucat pentru naționala Angliei în perioada 1995-2004 (57 de selecții), pentru a negocia un nou contract. Southgate a preluat naţionala Angliei în 2016, având un contract pe patru ani.