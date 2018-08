Europa League: Vitesse vs Viitorul (21:00); FCSB vs Rudar (21:30) / Meciurile decisive pentru calificarea în turul trei preliminar - Misiune dificilă pentru trupa lui Hagi

Joi vor avea loc meciurile retur din turul al doilea preliminar al Europa League, două reprezentante ale României urmând să lupte pentru calificarea în runda următoare a competiției. După 2-2 în meciul tur, Viitorul speră să producă surpriza în Olanda, unde va da piept cu Vitesse, de la ora 21:00. Aflată deja cu un pas în turul trei preliminar (a fost 2-0 în tur), FCSB o va înfrunta pe Rudar Velenje (Slovenia), de la ora 21:30, pe Arena Națională.







Vitesse vs Viitorul (de la ora 21:00) - TVR 1 şi TVR HD





Echipele probabile:







Vitesse: Eduardo - Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Buttner, Foor, Serero - Beerens, Bruns, Linssen - Matavz. Antrenor: Leonid Sluţki.





Viitorul: Cojocaru - Lima Duarte, Ţîru, Mladen, de Nooijer - Achim, Băluţă, Vînă - I. Hagi, Drăguş, Măţan. Antrenor: Gheorghe Hagi.





Partida de pe stadionul "GelreDome" (Arnhem) va fi arbitrată de scoţianul Kevin Clancy. Acesta va fi ajutat de asistenţii David McGeachie şi Jordan Stokoe. Rezervă va fi Nicholas Walsh.





În meciul tur de la Ovidiu, FC Viitorul a condus cu scorul 2-0, graţie dublei reuşite de de tânărul atacant Denis Draguş, care a înscris în minutele 43 şi 49. Olandezii au reușit egalarea în finalul partidei, după golurile marcate de Matavz (54') și Linssen (72'). Mai mult, echipa lui Hagi a terminat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Andrei Artean (79') la doar 6 minute de la intrarea pe teren.





Echipa care va merge mai departe va înfrunta în turul al treilea al Europa League pe FC Basel, învinsă de PAOK Salonic (scor 5-1 la general) în turul al doilea preliminar al Champions League.





Hagi: "Sperăm să producem o surpriză foarte mare în Olanda"





"Ne aşteaptă un meci greu cu Vitesse. Am avut multe ocazii în tur, dar nu am avut şansă. Meritam mai mult, dar a fost bun şi egalul. Sunt convins că lucrurile vor sta altfel la retur şi ne vom reveni. Am nevoie de o echipă puternică, una care să încerce imposibilul în deplasare. Dacă nu credeam că-i putem bate, nu-mi odihneam jucătorii. Sperăm să producem o surpriză foarte mare în Olanda", a declarat Gheorghe Hagi.









FCSB vs Rudar Velenje (de la ora 21:30) - PRO Tv





Echipele probabile:







FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Planic, Momcilovic, J. Morais - Pintilii, Qaka - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.





Rudar: Pridigar - Pusaver, Tomasevic, Vasiljevic, Pisek - Muic, Parfitt-Williams, Trifkovic, Bolha, Tucic - Radic. Antrenor: Marijan Pusnik.





Meciul va fi condus la centru de rusul Serghei Ivanov. Acesta va fi ajutat de Maksim Gavrilin şi Roman Usachev, iar rezervă va fi Evgheni Turbin.





După 2-0 în Slovenia, FCSB este cu un pas în turul trei preliminar al Europa League și are de îndeplinit o simplă formalitate pe "Arena Națională" din București.





Dacă trece de Rudar, FCSB o va întâlni în turul trei pe învingătoarea dintre Hajduk Split (Croația) și Slavia Sofia (Bulgaria). În tur, croații s-au impus pe teren propriu cu 1-0. Partida retur dintre cele două formații se va juca tot astăzi, de la ora 19:00.





Echipa lui Nicolae Dică ar urmă să joace primul meci în deplasare, pe 9 august, iar returul pe teren propriu, pe 16 august.





Ce a spus Nicolae Dică:





"E o partidă importantă pentru noi. Chiar dacă am reuşit să câştigăm în meciul tur consider că ne aşteaptă o partidă grea, trebuie să fim concentraţi, să dăm totul pentru a câştiga. Eu am mai trăit ca jucător un moment ca ăsta când am câştigat în deplasare cu 4-2 şi am pierdut apoi cu 2-1, după ce am fost conduşi cu 2-0 şi eram aproape să pierdem calificarea. Trebuie să fim concentraţi, oricine intră pe teren să dea totul. Scorul de 2-0 de multe ori a fost întors, ăsta e motivul pentru care le-am cerut jucătorilor să ne gândim la acest meci.







Emoţii avem la fiecare meci, la fotbal se poate întâmpla orice şi trebuie concentrare maximă. Cu siguranţă vor fi schimbări în echipă pentru că ne aşteaptă o partidă dificilă cu Iaşi în campionat. Cred că cei de la Rudar vor încerca să joace mai ofensiv şansa pe care o au, chiar dacă e una mică, vor încerca să se califice. Sunt o echipă care pe tranziţia negativă are probleme şi în meciul tur, după ce am reuşit să marcăm, am reuşit să ne creăm foarte multe ocazii. Deci nu cred că se vor schimba multe la Rudar", a declarat Nicolae Dică.





"Nu ne va fi uşor să ajungem în grupele Europa League, este obiectivul nostru, sunt adversari foarte puternici. Nu vreau să spun acum cu cine mi-aş dori să jucăm în continuare, sper să trecem noi peste acest tur. Cei de la Split au suporteri pătimaşi, clar e mai dificil acolo decât la Sofia. Important este ca noi să fim pregătiţi pentru orice adversar. Ar fi un eşec şi financiar pentru că sunt mulţi bani dacă ajungi în grupe şi asta îl interesează şi pe patronul nostru, să aducem bani în club", a mai precizat antrenorul roş-albaştrilor.





Marijan Pusnik: "Suntem conştienţi de diferenţa de valoare"





"Pentru noi nu contează dacă adversarul este mai valoros sau dacă e un club mare. Obiectivul nostru este să obţinem un rezultat bun la Bucureşti. Ştim că va fi foarte greu, dar va fi o plăcere să jucăm aici. Va fi foarte dificil să ne calificăm după ce s-a întâmplat în tur.





Suntem conştienţi de diferenţa de valoare, bugetul lor este de zece ori mai mare ca al nostru. Cunoaştem faptul că au unul dintre cei mai buni jucători tineri români. Din punctul meu de vedere, Man este un jucător de perspectivă, apoi mai este şi Teixeira, dar ei sunt doar doi, mai sunt alţi 9 la fel de valoroşi", a declarat Marijan Pusnik, antrenorul lui Rudar.



Programul complet al meciurilor de joi (turul II preliminar al Europa League):



De la ora 18:00





Alashkert (Arm) - Sutjeska (Mne)

Laci (Alb) - Molde (Nor)





18:30





AEK Larnaca (Cyp) - Dundalk (Irl)

Trencin (Svk) - Gornik Z. (Pol)





19:00





Din. Minsk (Blr) - Dun. Streda (Svk)

Flora (Est) - APOEL (Cyp)

Slavia Sofia (Bul) - Hajduk Split (Cro)

Trakai (Ltu) - Partizan (Srb)

Valletta (Mlt) - Zrinjski (Bih)





19:30





Hacken (Swe) - RB Leipzig (Ger)

Lillestrom (Nor) - LASK Linz (Aut)





20:00





Admira (Aut) - CSKA Sofia (Bul)

AIK (Swe) - Nordsjaelland (Den)

Apollon (Cyp) - Zeljeznicar (Bih)

Lincoln Red Imps (Gib) - TNS (Wal)

Mariupol (Ukr) - Djurgarden (Swe)

Niedercorn (Lux) - Honved (Hun)

Sparta Prague (Cze) - Sp. Subotica (Srb)

Vaduz (Lie) - Zalgiris (Ltu)





20:15





Atromitos (Gre) - Brest (Blr)





20:30





Slovan Bratislava (Svk) - Balzan (Mlt)





21:00





Asteras Tripolis (Gre) - Hibernian (Sco)

Besiktas (Tur) - B36 Torshavn (Fai)

FC Copenhagen (Den) - Stjarnan (Ice)

Vikingur (Fai) - Torpedo Kutaisi (Geo)





21:00





Vitesse (Ned) - FC Viitorul (Rou)





21:15





FK Sarajevo (Bih) - Atalanta (Ita)

Maribor (Slo) - Chikhura (Geo)





21:30





Domzale (Slo) - Ufa (Rus)

FCSB (Rou) - Rudar (Slo)





21:45





AZ Alkmaar (Ned) - K. Almaty (Kaz)

Bordeaux (Fra) - Ventspils (Lat)

Burnley (Eng) - Aberdeen (Sco)

Drita (Kos) - Dudelange (Lux)

La Fiorita (San) - Spartaks (Lat)

Lech Poznan (Pol) - Shakhtyor Soligorsk (Blr)

Rangers (Sco) - Osijek (Cro)

Sarpsborg 08 (Nor) - St. Gallen (Sui)





22:00







Crusaders (Nir) - NK Olimpija Ljubljana (Slo)

Radnicki Nis (Srb) - Maccabi Tel Aviv (Isr)

Rio Ave (Por) - Jagiellonia (Pol)

Ujpest (Hun) - Sevilla (Esp)





22:15





Hafnarfjordur (Ice) - Hapoel Haifa (Isr)





23:00





Valur (Ice) - FC Santa Coloma (And).