UEFA: Pierluigi Collina nu mai este şeful arbitrajului european; Roberto Rosetti, noul responsabil

​Italianul Roberto Rosetti este noul responsabil cu arbitrajul la UEFA, în locul compatriotului său Pierluigi Collina, care a demisionat din motive personale, a anunţat miercuri forul fotbalistic european, scrie Agerpres.





Pierluigi Collina, care are 58 de ani, şi-a anunţat demisia în timpul cursurilor de vară pentru arbitri de la Nyon. Desemnat de şase ori cel mai bun arbitru din lume de Federaţia Internaţională de Fotbal, Istorie şi Statistică, el a condus finala Ligii Campionilor din 1999 (Manchester United - Bayern Munchen 2-1) şi finala Cupei Mondiale 2002 (Brazilia - Germania 2-0). Arbitru până în 2005, italianul a îndeplinit această funcţie la UEFA din 2010.



Collina este cunoscut ca un adept al sistemului de asistenţă video pentru arbitraj (VAR), ce a fost introdus pentru prima oară la un Mondial la ediţia din 2018.



UEFA a decis să nu utilizeze VAR la ediţia din acest sezon a Ligii Campionilor, preşedintele său, Aleksander Ceferin, estimând că această tehnologie mai trebuie pusă la punct, aminteşte Reuters. Totuşi, nu există motive pentru a crede că refuzul UEFA de a recurge la VAR l-a făcut pe Collina să demisioneze.



Roberto Rosetti, care are 50 de ani, a fost arbitru internaţional din 2002 până la retragerea sa în 2010. El a condus finala EURO 2008, câştigată de Spania împotriva Germaniei. În acel an, Federaţia Internaţională de Fotbal, Istorie şi Statistică l-a desemnat cel mai bun arbitru din lume.



Rosetti a fost responsabil cu introducerea VAR la Cupa Mondială 2018 din Rusia, după ce a fost timp de doi ani şeful arbitrilor din ţara sa.



Rosetti a subliniat că "UEFA a fost pionieră în dezvoltarea arbitrilor în ultimii ani".