Lucas Digne a semnat pe cinci ani cu Everton; FC Barcelona va încasa 20 de milioane de euro

Everton a anunțat, miercuri, pe site-ul oficial, transferul francezului Lucas Digne de la Barcelona, fundașul semnând un contract pe cinci ani cu gruparea din Premier League. Potrivit L'Equipe, catalanii vor încasa 20 de milioane de euro din această mutare.





Everton va fi a cincea echipă din cariera jucătorului de 25 de ani, după Lille, PSG, AS Roma şi FC Barcelona. În 2016, Barcelona a plătit 16,5 milioane de euro pentru transferul lui Digne de la AS Roma şi ar mai putea încasa 4-5 milioane de euro bonusuri de la Everton.





"Everton este un club mare, cu o istorie fabuloasă. Vreau să joc, să câștigăm și să-i încântăm pe fani cu fotbalul nostru. Am jucat un fotbal bun la AS Roma și am evoluat bine și la FC Barcelona. Am progresat mult ca jucător și ca persoană, jucând cu cei mai buni jucători din lume. Când joci alături de cei mai buni fotbalişti este normal să creşti", a declarat Lucas Digne, la prezentarea oficială.





"Vreau să vă arăt cel mai bun fotbal și abia aștept să evoluez în cel mai bun campionat din lume. Toată lumea iubește Premier League. Iubesc faptul că am venit aici. Nu mi-e teamă, dar sunt emoționat. Pentru mine este o nouă provocare, deoarece voi descoperi o țară nouă, un campionat nou, un popor nou și un club de mare prestigiu, așa cum este Everton. Este fabulos", a mai spus Lucas Digne.





Ce a spus despre Marco Silva, antrenorul lui Everton





"Prima mea impresie după întâlnirea cu noul manager este foarte bună. Am avut un sentiment minunat când am vorbit cu el. Imediat am spus că vreau să vin la Everton. Clubul a adus mulți jucători și sper să avem succes în Premier League. Vom lucra împreună ca o echipă pentru a încerca să facem lucruri bune. Sunt entuziasmat de această provocare", a precizat Digne.



În sezonul trecut, Digne a jucat 20 de meciuri pentru Barcelona în toate competițiile, înscriind un singur gol. La echipa națională a Franței, fundașul a adunat până acum 21 de selecții.





Înainte de a semna cu Everton, Digne și-a luat adio de la catalani, printr-un mesaj postat pe contul său de Instagram: "În ultimii doi ani am trăit visul unui copil și am realizat acest lucru pentru care vreau să vă mulțumesc mult tuturor. În primul rând, îi mulțumesc clubului, care mi-a oferit totul din momentul în care am ajuns. Le mulțumesc celor din staff și tuturor celor care formează o familie. Nu voi uita niciodată orașul Barcelona, dar nici oamenii care sunt incredibili în orice moment. În cele din urmă, le mulțumesc și jucătorilor, care, înainte să fie cei mai buni din lume, sunt oameni uimitori. Barcelona este mai mult decât un club. Este o familie incredibilă", a scris Digne, potrivit Digi Sport.