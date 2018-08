Champions League, preliminarii: Malmo vs CFR Cluj (de la ora 20:15) / Campioana României încearcă să întoarcă soarta calificării

Învinsă cu 1-0 pe teren propriu, CFR Cluj are o misiunea extrem de dificilă contra celor de la Malmo. Campioana României se prezintă în Suedia cu un nou antrenor, Toni Conceicao, dar extrem de optimistă că va putea întoarce soarta calificării în favoarea sa. Partida din manșa secundă a turului doi preliminar al Champions League se va desfășura pe stadionul Swedbank, de la ora 20:15, putând fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.







Echipele probabile:





Malmo: Dahlin - Larsson, L. Nielsen, Bengtsson, Safari - Traustason, Lewicki, Christiansen, Rieks - Strandberg, Rosenberg. Antrenor: Uwe Rosler.





Rezerve: Andersson - Gall, Innocent, Antonsson, Vindheim, Brorsson, Adrian



CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Mureşan, Camora - Hoban - Deac, Djokovic, Culio, Omrani - Ţucudean. Antrenor: Antonio Conceicao.





Rezerve: Vâtcă - Males, Păun, Lang, Ioniţă, Bordeianu, Peteleu





Partida va fi arbitrată de scoţianul Andrew Dallas. Acesta va fi ajutat de asistenţii Graeme Stewart şi Douglas Ross. Arbitru de rezervă va fi Donald Robertson.





Dacă va trece de Malmo, campioana României va juca în runda următoare cu învingătoarea duelului dintre Ludogorets și Vidi FC. Partida tur dintre cele două formații s-a încheiat 0-0. Manșa retur se va disputa tot miercuri, pe Pancho Arena (Felcsút, Ungaria), de la ora 21:00.





În cazul în care va fi eliminată de formația suedeză, CFR Cluj va evolua în turul al treilea preliminar al Europa League, acolo unde va evolua cu FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) sau cu FC Alashkert Ereban (Armenia). În prima manșă, FC Alashkert s-a impus în deplasare cu scorul de 1-0. Partida tur ar urma să se desfășoare la 9 august, în deplasare, iar returul la 16 august, la Cluj-Napoca.



Forma celor două echipe:





CFR Cluj a început noul sezon cu dreptul, câștigând Supercupa României (1-0 cu Universitatea Craiova), dar a continuat dezamăgitor. În Liga 1, ardelenii au debutat cu un rezultat de egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu FC Botoșani.





A urmat apoi partida tur cu Malmo, în care ardelenii au fost de nerecunoscut. Nu au reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții, asta în ciuda faptului că au evoluat pe teren propriu.







Înfrângerea i-a fost fatală lui Edi Iordănescu, care și-a reziliat contractul cu gruparea din Gruia, lăsându-i locul lui Toni Conceicao. Schimbarea antrenorului nu a avut rezultate imediate: CFR a remizat în a doua etapă din Liga 1, cu nou-promovata Dunărea Călărași, scor 0-0.





Malmo este campioana Suediei, dar în actualul sezon ocupă doar locul șase, după 16 etape disputate în Allsvenskan (prima ligă din Suedia), cu 25 de puncte. Echipa lui Uwe Rosler are șapte victorii, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.





Totuși, Malmo traversează o perioada bună. E neînvinsă în ultimele șapte partide din toate competițiile (6 victorii și o remiză). În acest an, Malmo a pierdut un singur meci în fața propriilor suporteri.





În ultima partidă disputată, Malmo s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Norrkoping, ocupanta locului trei din campionatul Suediei.







Ce a spus Antonio Conceicao, antrenorul clujenilor:





"Evident că Malmo pornește cu un avantaj mâine seară din două motive. În primul rând pentru că a reușit să se impună în meciul tur, de la Cluj, iar în al doilea rând pentru că se află în plină competiție, au ritm și au puse la punct relațiile de joc. Am muncit pentru acest meci, am studiat meciul tur, am observat greșelile pe care le-am facut și am încercat să le remediem. Știm că Malmo e o echipă cu multe calități, e o formație foarte organizată, puternică în sectorul median, cu jucători foarte buni. Suntem conștienți că vom întâlni un adversar foarte valoros. În ciuda acestor aspecte, vom face totul pentru a întoarce soarta calificării în favoarea noastră", a declarat Conceicao, înaintea meciului cu Malmo FF.





Turul II preliminar, partidele de miercuri:





De la ora 19:00



HJK Helsinki – BATE Borisov (0-0 în tur)



De la ora 20:00



Midtjylland – Astana (1-2)

Qarabag – Kukesi (0-0)



De la ora 20:15



Malmo – CFR Cluj (1-0)



De la ora 20:30



Suduva – Steaua Roșie Belgrad (0-3)



De la ora 21:00



Basel – PAOK (1-2)

MOL Vidi – Ludogorets (0-0)



De la ora 21:30



Sturm Graz – Ajax Amsterdam (0-2)



De la ora 21:45



Rosenborg - Celtic (1-3).