Moldoveanul Virgiliu Postolachi (PSG), dorit la naționala României - Mihai Stoichiță: "Încercăm să-i obținem cetățenia română până la toamnă"

Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (18 ani), care evoluează pentru PSG, este dorit insistent la naționala României. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, marţi, că Federația Română de Fotbal speră să rezolve până în toamnă problema acordării cetăţeniei române tânărului jucător.







"Pe Virgil Postolachi îl monitorizăm din luna septembrie a anului trecut. Geolgău l-a tot urmărit la echipa a doua a PSG, ştim de el de mult timp. Problema este cu obţinerea cetăţeniei, noi încercăm să facem tot ce ţine de noi să-i obţinem cetăţenia română acestui băiat. Sunt implicaţi de multă vreme toţi factorii care se pricep la treaba asta şi sperăm că toamna asta să reuşim să punem la punct toate lucrurile. El şi-a manifestat dorinţa de a juca pentru România şi acesta este cel mai bun lucru. Bunicii lui au fost certăţeni români şi îndeplineşte din punct de vedere juridic, legal, toate cerinţele pentru a obţine cetăţenia română", a declarat Mihai Stoichiţă, la Pro X, potrivit News.ro.







Postolachi s-a născut pe 17 martie 2000, la Edineț (Moldova), dar are și cetățenie franceză. Potrivit Digi Sport, Postolachi a jucat mai întâi pentru echipa Under 17 a lui PSG, iar în timpul sezonului trecut a fost promovat la echipa Under 19. La începutul lunii iulie, șefii grupării pariziene i-au oferit un contract de profesionist valabil până la data de 30 iunie 2021.