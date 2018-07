​VIDEO PSG - Atletico Madrid 3-2 / Moldoveanul Virgiliu Postolachi a marcat golul victoriei parizienilor

​PSG a reușit prima victorie în cadrul turneului amical International Champions Cup, scor 3-2 împotriva lui Atletico Madrid, câștigătoarea ultimei ediții a Europa League, într-o partidă disputată pe National Stadium din Singapore. Golul victoriei parizienilor a fost marcat de moldoveanul Virgiliu Postolachi (18 ani), în minutul 90+2.





Echipa pregătită de Thomas Tuchel a deschis scorul în minutul 32, prin Nkunku. Diaby a majorat avantajul parizienilor în minutul 71, dar Atletico a revenit superb în ultimul sfert de oră și a egalat situația pe tabelă, grație reuşitei lui Mollejo (75') şi autogolului lui Bernede (86').





Intrat pe teren în minutul 51, Virgiliu Postolachi a dat lovitura în minutul 90+2, aducând victoria parizienilor. Atacantul moldovean l-a învins pe Antonio Adan cu un șut superb de la marginea careului, după ce a driblat elegant un adversar.







Postolachi s-a născut pe 17 martie 2000, la Edineț (Moldova), dar are și cetățenie franceză. Potrivit Digi Sport, Postolachi a jucat mai întâi pentru echipa Under 17 a lui PSG, iar în timpul sezonului trecut a fost promovat la echipa Under 19. La începutul lunii iulie, șefii grupării pariziene i-au oferit un contract de profesionist valabil până la data de 30 iunie 2021.







În precedentele două confruntări din cadrul turneului amical International Champions Cup, PSG a fost învinsă de Bayern Munchen , scor 3-1, și de Arsenal , scor 5-1. Partida cu Atletico a fost ultima a parizienilor înainte de duelul cu AS Monaco pentru Supercupa Franței (4 august).





Rezumatul partidei PSG vs Atletico Madrid:









Golul înscris de Virgiliu Postolachi: