Liga 1: FCSB vs Dinamo (de la ora 21:00) / Prima bătălie a sezonului între cele două rivale

Echipele probabile:



FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Ov. Popescu, Qaka - Man, Moruțan, Fl. Tănase - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.





Rezerve: A. Vlad, Bălașa, Nedelcu, Fl. Coman, L. Filip, Jakolis, Teixeira

Absent: Pintilii (suspendat)



Dinamo: Penedo - Corbu, M. Popescu, Katsikas, Sg. Popovici - Hanca, Mahlangu, Nistor - Sorescu, Axente, Salomao. Antrenor: Florin Bratu.





Rezerve: Muțiu, Târcoveanu, D. Ciobotariu, Vl. Olteanu, D. Popa, Gomelt, Moldoveanu











Partida va fi condusă la centru de Ovidiu Hațegan. Acesta va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Eugen Gheorghe. Arbitru de rezervă va fi Iulian Dima, iar observatori Alexandru Deaconu şi Constantin Stătescu.





Ultimele întâlniri directe:





Liga 1, play-off: FCSB - Dinamo 2-1, 2 aprilie 2017

Liga 1, play-off: Dinamo - FCSB 2-1, 1 mai 2017

Liga 1, turul sezonului regulat: FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie 2017

Liga 1, returul sezonului regulat: Dinamo - FCSB 2-2, 18 februarie 2018



Ultima confruntare disputată de cele două rivale:





Cea mai recentă încleștare dintre FCSB și Dinamo a avut loc în februarie, fiind una dintre cele mai spectaculoase întâlniri dintre cele două rivale din ultima vreme. Ce două formații s-au înfruntat doar de două ori la ultima ediție a campionatului, în sezonul regulat, Dinamo nereușind calificarea în play-off.







În partida din returul sezonului trecut al Ligii 1, roş-albii au condus cu 2-0 până în minutul 84 (Pesic 20', Torje 57'), dar oaspeţii au revenit și au evitat înfrângerea grație golurilor reușite de Man (84') şi Teixeira (90+3').



Ce au făcut cele două formații în prima etapă din campionat:





Cele două rivale au avut un start diferit în noul sezon din Liga 1, iar partida de pe "Arena Națională" se anunță una destul de tensionată. În ciuda pretențiilor, FCSB a făcut un meci slab la Giurgiu, fiind învinsă cu 1-0 de Astra. Înainte de întâlnirea cu Dinamo, roș-albaștrii au disputat prima manșă a turului doi preliminar din Europa League, cu Rudar Velenje. Elevii lui Dică nu au impresionat nici în Slovenia, dar s-au impus cu 2-0.







Dinamo a câștigat în prima etapă din Liga 1, ceea ce îi conferă formației lui Florin Bratu un avantaj moral înaintea marelui dereby. "Câinii" s-au impus cu 2-1 în fața celor de la FC Voluntari, după ce au fost conduși cu 1-0. Diogo Salomao și Deian Sorescu au înscris golurile victoriei dinamoviștilor.







Ce au spus cei doi antrenori:





"E un meci important pentru noi, ştiţi foarte bine că meciurile cu Dinamo sunt foarte importante şi pentru suporteri. Atunci când reuşeşti o victorie împotriva lui Dinamo se cam uită tot ce ai făcut rău înainte. Sper să facem acest lucru mâine seară, să dăm totul, să fim pregătiţi să reuşim să câştigăm. Dacă nu vom face un joc perfect, cred că va fi foarte greu să câştigăm pentru că Dinamo va fi o echipă motivată, cu atitudine şi îşi va dori foarte multe să câştige. Îi cunoaştem foarte bine pe cei de la Dinamo, sunt jucători care au mai evoluat în Liga I, cei pe care i-au adus în acest an, dar şi pe cei mai tineri de la Liga II-a îi cunoaştem foarte bine. În afară de ceea ce le voi spune eu, jucătorii trebuie să fie foarte motivaţi pentru că e un joc important pentru suporteri", a declarat Nicolae Dică.



Dica nu are probleme de lot pentru partida cu Dinamo, cu exceptia lui Mihai Pintilii (suspendat): "În afară de Pintilii, nu avem nicio problemă de lot. Gnohere deocamdată nu este pregătit sută la sută, dar l-am forţat pentru că este un jucător important, avem nevoie de el, ne-a ajutat foarte mult anul trecut. De asta am şi ales să joc cu el de la început la meciul cu Rudar", a precizat tehnicianul FCSB-ului.



"Probabil va fi un meci foarte intens, un meci în care ambele echipe vor dori să dea maximum şi aştept cu foarte mare interes ziua de mâine, pentru că încă de când am venit la Dinamo aveam în plan şi astfel de meciuri, pentru asta trăiam practic şi ca jucător, acum vreau să o fac şi ca antrenor şi cred că mă motivează şi ne motivează substanţial. Mâine sper ca pe parcursul meciului să fiu determinat şi inspirat în tot ceea ce fac", a declarat Florin Bratu.





"Steaua este o echipă în care s-a investit foarte mult. O echipă cu jucători valoroşi, alături de CFR Cluj, am văzut investiţii masive, jucători mulţi, jucători cu calitate şi normal că ne temem de acest meci, însă sperăm să fim pregătiţi mâine la ora meciului şi să putem face faţă acestui derbi. Niciun meci nu seamănă cu altul şi normal că ne putem surprinde reciproc, însă Steaua este o echipă cu jucători cu calitate, un antrenor tânăr, ambiţios, un manager la fel de ambiţios, aşa că… Mâine jucăm pe terenul lor, aşa că ne aşteptăm la multă ostilitate. Dică are ambiţie de a realiza lucruri importante şi sper să aibă un viitor frumos", a afirmat el.





"Au o echipă valoroasă, echilibrată în toate compartimentele, te pot surprinde oricând, trebuie să fim foarte concentraţi, Steaua are jucători cu calitate foarte mare individuală, atât la mijlocul terenului cât şi în faţă. Florinel Coman, Florin Tănase, Dennis Man, Bizonul dacă va juca, Teixeira.. Sunt toţi jucători de valoare ridicată, pe care sperăm să-i blocăm. (...) Nu m-am gândit dacă mi-e teamă de cineva. Cred că echipa în ansamblu. FCSB are jucători de valoare foarte mare individuală şi pericolul poate veni de oriunde", a mai spus antrenorul dinamoviştilor.