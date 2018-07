Juan Carlos Osorio nu va mai fi antrenorul naționalei Mexicului

"După o perioadă de reflecție, o analiză aprofundată și diverse conversații între Juan Carlos Osorio și Federație (...), profesorul Osorio a decis să nu fie considerat un posibil candidat pentru postul de antrenor al echipei naționale a Mexicului pentru ciclul 2018-2022 ", a anunțat Federația Mexicană de Fotbal, într-un comunicat.

Miercuri, directorul sportiv al federației mexicane a explicat că "situația dintre cele două părți nu este încă definită. Cred că avem nevoie de timp pentru a lua decizia corectă", a spus Guillermo Cantu, la o conferință de presă.

Cu aceste rezultate, "Osorio a devenit antrenorul echipei naționale din Mexic cu cel mai mare procent de eficacitate în ultimii 28 de ani", a precizat Federația Mexicană de Fotbal.

"Apreciem dăruirea, pasiunea, angajamentul și afecțiunea cu care a acționat (...) în plus față de sinceritatea și onestitatea sa în a lua decizia de a nu fi considerat candidat pentru următoarea Cupă Mondială", a adăugat federația.



