Hermannstadt, prima înfrângere în Liga 1 (0-2 cu FC Botoșani)

Golurile gazdelor au fost marcate de Dumitraş 44' şi Roman II 76'.



Pelici, antrenor Hermannstadt: "Am arătat rău de tot, o prestaţie jalnică. Am fost fricoşi"





"Ne aşteptam să avem curaj să jucăm, am fost fricoşi, am fost speriaţi şi asta ne-a costat. Nu am jucat aproape nimic din ceea ce ne-am propus. Am luat două goluri din faze fixe după greşeli de marcaj simple. O victorie meritată a Botoşaniului. Am avut şansele noastre la 0-0 şi la 0-1. O să trebuiască să facem o analiză foarte bună, să căutăm cauzele. Am jucat totuşi împotriva unei echipe bune a campionatului. E un duş rece. Cred că am respectat prea mult Botoşaniul. Am jucat timorat, am jucat fricos. Vom căuta cauzele acestei prestaţii jalnice. Am arătat rău de tot", a spus Alexandru Pelici, antrenorul echipei Hermannstadt, la Digi Sport.





Costel Enache: "Băieţii au controlat extraordinar partida, n-am avut emoţii la poarta noastră"





"A fost un joc bun, băieţii au controlat extraordinar partida, probabil că am exagerat eu puţin cu reacţiile, însă adevărul este că n-am avut emoţii la poarta noastră. Ştiam că va fi un meci între două echipe de nivel apropiat, însa m-am simţit în siguranţă la jocul de azi. Vreau să îmi felicit baieţii pentru că şi-au creat ocazii cât în tot campionatul trecut. Aş vrea să remarc spiritul nostru de echipă şi de grup, pentru că eu consider că asta este forţa noastră în acest moment, iar unitatea ne face mai puternici. Ne-am pregătit special pentru faze fixe, ştiam ceea ce joacă ei şi că pun de regulă mult accent pe aceste faze. Ne-am apărat bine şi ne-a ieşit", a spus Costel Enache, tehnicianul echipe FC Botoşani, la Telekom Sport.





Au evoluat echipele:





FC Botoşani: Pap - Dumitraş, Burcă, Miron, Soiledis - Rodriguez, Oaidă - M. Roman (Chitoşcă ‘77, Fulop (Ongenda ’71), Golofca (Enriko ’89) - M. Roman II. Antrenor: Costel Enache.



AFC Hermannstadt: Cabuz - Coman, Pârvulescu, Dandea, Tătar - Antonov, Dâlbea – Petrescu (Hergheligiu ’81), Rusu (Tsoumou ’76), Curtean (Nkololo ’45) – Blănaru. Antrenor: Alexandru Pelici



Cartonaşe galbene: Roman II ’67, Oaidă ‘86 / Dandea ’50, Coman ’86, Tătar ‘87



Arbitri: Ionuţ Coza – Valentin Avram, Daniel Mitruţi – Marian Barbu





Se vor mai disputa în etapa a II-a a Ligii 1:





Sâmbătă, 28 iulie





Ora 18.00 Dunărea Călărași - CFR 1907 Cluj, stadion Ion Comșa - Călărași.







Ora 21.00 Politehnica Iași - Astra Giurgiu, stadion Emil Alexandrescu - Iași.







Duminică, 29 iulie





Ora 18.00 Sepsi OSK Sf Gheorghe - U Craiova 1948, stadion Municipal - Sf. Gheorghe.







Ora 21.00 FCSB - FC Dinamo, Arena Națională.







Luni, 30 iulie





Ora 18.00 FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari.







Ora 21.00 Concordia Chiajna - FC Viitorul, stadion Concordia - Chiajna.