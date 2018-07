Gerard Armand, vărul lui Eric Abidal: "Nu am primit niciun ban, am donat ficatul pentru a-l salva"

Gerard Armand, vărul lui Eric Abidal, a declarat, într-un interviu pentru La Depeche, că a donat ficat pentru transplantul căruia i-a fost supus fostul fotbalist în 2012 doar pentru a-l salva pe jucător, fără să primească bani, informează News.ro.







El a spus că nu este traficant de organe, ci doar un părinte care are grijă de familia sa. “Jurnaliştii spanioli stau în faţa casei mamei mele, în apropiere de Lyon. În presă a fost publicat numele său şi chiar o fotografie copiii mei, bineînţeles fără acordul meu. A devenit o nebunie”, a mai afirmat Gerard Armand.





Întrebat dacă pentru transplantul făcut a fost folosită o parte a ficatului său, el a răspuns: “În orice caz, mi s-a prelevat lobul drept alficatului. Asta este sigur. Am făcut o ecografie care confirm acest lucru. Citind toate aceste poveşti cu trafic, cu aranjamente… m-am întrebat dacă nu cumva m-au tăiat degeaba. Mi s-a prelevat o parte din ficat”.





Armand a precizat că în 2012 a fost contactat de soţia lui Abidal, care i-a spus că Eric are nevoie de un transplant. “Era necesar un organ compatibil, astfel că au început să întrebe membri ai familiei. Au întrebat pe toată lumea. Cred că eu am fost abordat ultimul. Demersurile au avut loc în primăvara anului 2012. Aveam aceeaşi grupă sangvină, astfel că ficatul putea fi compatibil. Am plecat la Barcelona pentru a face analizele necesare, care au confirmat că ficatul este compatibil. Şi unul dintre prietenii lui era compatibil, dar ficatul meu era mai mare. Medicii au decis atunci să fie prelevată o parte a ficatului meu. Îmi amintesc să am semnat actele în faţa unui judecător, la Barcelona. Totul a fost transparent. Operaţia a avut loc în aprilie. Am petrecut trei săptămâni în spital, apoi încă patru la Barcelona. Eram obosit”.





Întrebat dacă a primit bani pentru transplant, el a răspuns: “Niciun ban. Cum se poate pune o astfel de întrebare? Eu pur şi simplu mi-am donat organul pentru a salva un membru al familiei mele. Nu am stat pe gânduri. Este o faptă bună făcută pentru o rudă bolnavă”.





Gerard Armand a spus că transplantul nu i-a schimbat viaţa. “Lucrez în acelaşi grup, la fabrică, pe ture. Am aceleaşi îngrijorări în ceea ce priveşte banii, pe care le-am rezolvat doar cu soţia mea şi cu banca. Jurnaliştii, în special cei spanioli, scriu tot felul de lucruri. Toată lumea crede că am primit bani şi unii membri ai familiei ar vrea să îi ajut, dar nu am cu ce”.





Armand a precizat că va răspunde la gtoate întrebările pe care i le vor pune procurorii spanioli în legătură cu acest caz. “Nu am nimic de ascuns. Pur şi simplu vreau să fim lăsaţi în pace, eu, mama mea, soţia mea şi copiii mei”.





Luni, parchetul spaniol a anunţat că a cerut redeschiderea anchetei în cazul transplantului de ficat de care a beneficiat în 2012 Eric Abidal, în prezent director sportiv la FC Barcelona, după publicarea de informaţii privind un eventual trafic de organe.





Transplantul la care a fost supus Abidal a revenit în atenţie după publicarea la începutul lunii a interceptărilor unor discuţii telefonice ale fostului preşedinte de la FC Barcelona, Sandro Rosell, care lăsa să se înţeleagă că oficialii clubului au cumpărat ilegal un ficat pentru jucătorul său.