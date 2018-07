Edi Iordănescu, după ce a plecat din Gruia: "E naiv cine crede că latură sportivă a stat la baza plecării mele de la CFR"

​Antrenorul Edward Iordănescu, dat afară de la CFR Cluj, a declarat că nu latura sportivă a stat la baza plecării sale de la campioana României, transmite News.ro.







"Nu doresc să ies în spaţiul public, cel puţin nu o perioadă. Îmi doresc linişte. Sunt însă câteva lucruri care trebuiesc spuse:





1. E naiv cine crede că latură sportivă a stat la bază plecării mele de la CFR. Nu poţi plecă după 3 jocuri de la o echipă, din care unul a reprezentat câştigarea unui trofeu pe terenul Craiovei.





2. Am fost în locul potrivit (un club cu multă istorie în spate) la momentul nepotrivit. Am venit alături de nişte oameni şi am plecat împreună. Sunt cei care m-au dorit şi adus la echipă şi care până la urmă au produs performanţă pentru CFR. Un campionat şi o supercupă reprezintă performanţă. Le mulţumesc pentru sprijinul necondiţionat!!





3. M-a bucurat şi onorat gestul jucătorilor, iniţiativa lor de solidaritate. Sunt jucători valoroşi pentru care am venit până la urmă. Am crezut mereu în ei şi sunt sigur că vor performa la cel mai bun nivel. Le voi ţine pumnii mereu. Însă ei au înţeles că personalitatea mea nu m-a lăsat să mă întorc. E adevărat că m-a sunat patronul şi mi-a spus că doreşte să rămân, că nu mai este de acord cu rezilierea, a venit şi la stadion să vorbim, însă era greu să mai continui. Am avut o discuţie finală complexă cu dânsul şi cred că ne-am despărţit în relaţii mai mult decât normale.





4. Informaţia legată de Culio e o intoxicare majoră, venită de la cineva care din asta trăieşte probabil. Să dezinformeze. Eu sunt sigur că veţi avea o reacţie din parte lui Culio. Conflictul dintre el şi Djokovici a fost unul izolat. După antrenament. Paradoxal sunt şi foarte buni prieteni. La o oră după eveniment se ţineau de gât. După acel incident l-am chemat pe Culio, am avut o discuţie de peste 30 minute cu el, i-am explicat ce a greşit, pentru că vina principală i-a aparţinut, i-am comunicat că o să fie amendat şi i-am solicitat să îşi ceară scuze în faţă grupului. Lucru care s-a şi întâmplat. A avut o poziţie extrem de profesionistă şi naturală. În plus dacă cineva îşi aminteşte declaraţia publică a lui Culio de după jocul de la Craiova, va înţelege că am dreptate. A fost un incident izolat între doi jucători şi singurul în perioadă cât eu am fost la Cluj.



5. Mulţumesc din suflet suporterilor pentru primirea făcută şi susţinerea oferită. Îmi pare rău că nu am putut să continui muncă începută. Lucrurile în fotbal se construiesc în timp", a declarat Iordănescu, într-un mesaj postat pe Facebook.







CFR Cluj a anunţat, joi, rezilierea contractului antrenorului principal Edward Iordănescu după doar trei meciuri pe care acesta le-a petrecut pe banca echipei ardelene în acest sezon. În locul lui Iordănescu a fost numit portughezul Antonio Conceicao.