Pep Guardiola vede o luptă strânsă pentru titlul din Premier League - Liverpool, una din marile favorite

Imposibil ca City să doboare alte recorduri?





În ediția trecută a campionatului din Anglia, Manchester City a doborât recordul de victorii într-un singur sezon din Premier League, precum şi recordul de puncte şi pe cel al numărului de goluri. City a devenit prima echipă din Premier League care a atins borna de 100 de puncte într-un singur sezon, reușind totodată 32 de victorii și înscriind 106 goluri.







"Nu vom mai doborî alte recorduri în Premier League, este imposibil... este aproape imposibil ", a declarat Pep Guardiola, într-o conferință de presă.





"Trebuie să văd cum va arăta echipa în următoarele două săptămâni, când vor fi toți jucătorii împreună, pentru că suntem aici (n.r. în SUA) fără 15 jucători. Când ne întoarcem, avem patru sau cinci zile să ne pregătim pentru meciul cu Chelsea (n.r. Supercupa Angliei).











Cum vede lupta în noul sezon din Premier League





Pep Guardiola o vede pe Liverpool una din marile favorite la câștigarea titlului din Premier League. "Cormoranii" au făcut transferuri în această vară de peste 170 de milioane de lire sterline, aducându-i pe "Anfield" pe Alisson, Fabinho, Naby Keita sau Xherdan Shaqiri.





În sezonul trecut din Premier League, echipa lui Jurgen Klopp a terminat pe locul patru, la 25 de puncte în spatele campioanei Manchester City. Totuși, Liverpool a eliminat-o pe City în sferturile Champions League, după ce s-a impus cu 5-1 la general (3-0 în tur și 2-1 în retur).





"Când Liverpool cheltuie acești bani, este pentru că ei cred că este mai bine pentru ei. Nu-mi place când colegii mei vorbesc despre mine sau despre jucătorii mei, așa că nu voi comenta ce fac ei. Dacă ei cred că este cel mai bine pentru Liverpool și pentru fanii lor, este perfect pentru ei", consideră Pep Guardiola.







"Toți adversarii vor fi mai puternici - United, Liverpool, Arsenal, Tottenham - dar și celelalte echipe. Everton, care a adus un antrenor bun (n.r. Marco Silva), West Ham cu Manuel Pellegrini", a mai spus spaniolul.





"Întotdeauna la începutul sezonului, așteptările fiecărei echipe sunt mari, dorim să ne descurcăm foarte bine și să continuăm ceea ce am început acum două sezoane, să schimbăm câteva lucruri și să încercăm. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în acest sezon ", a precizat Guardiola.





City nu este interesată de Miralem Pjanic





Guardiola a precizat City că nu este interesată de mijlocașul lui Juventus, Miralem Pjanic, și n-ar avea nicio problemă dacă ar începe noul sezon cu un singur transfer realizat, Riyad Mahrez, pentru care "cetățenii" i-au plătit lui Leicester suma de 60 de milioane de lire sterline.





"Este jucătorul lui Juventus și nu ne interesează. Este un jucător de top, dar nu suntem interesați de el ", a confirmat Guardiola.





"Avem câteva săptămâni și vom decide, poate vom lua un jucător, poate nu, vom vedea. Avem o echipă bună, jucătorii pe care îi avem pot ocupa poziții diferite, vom vedea dacă ne vom hotărî să mai cumpărăm un jucător sau dacă mai așteptăm", a spus spaniolul.





Ce spune despre viitorul său la Manchester City





"Am decis să îmi prelungesc contractul deoarece mă simt confortabil și clubul are încredere în ceea ce facem. Mai am trei ani de contract, dar rezultatele vor dicta ce se va întâmpla în viitor. Cel mai important lucru este să ajungem în aprilie-mai și să ne aflăm în lupta pentru titlu.





Antrenorii se află întotdeauna într-o poziție periculoasă. Familia mea este fericită în Manchester, experiențele mele din Premier League sunt bune. Am o echipă tânără și îmi place să lucrez cu ei. Dar în fotbal, când te simți obosit sau dacă jucătorii nu te urmează, chiar dacă am contactul, voi vorbi despre asta pentru a se găsi o soluție. Dar voi da tot ce am mai bun pentru a rămâne împreună", a spus Pep Guardiola, care în luna mai și-a prelungit contractul cu City până în 2021.







Sezonul 2018-2019 din Premier League va debuta pe 10 august. În prima rundă, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal, pe Emirates Stadium.





Până atunci, trupa lui Guardiola va mai disputa două partide amicale, în cadrul turneului International Champions Cup, dar și Supercupa Angliei.





Programul lui Manchester City înainte de începerea noului sezon din Premier League:





Meciuri amicale:





26 Iulie: Manchester City - Liverpool (East Rutherford, MetLife Stadium)

29 Iulie: Bayern Munchen - Manchester City (Miami, Hard Rock Stadium)







Supercupa Angliei:





5 August: Chelsea - Manchester City (Londra, Wembley)











Obiectivul este să câștigam următorul joc și să ne pregătim să câștigam jocul. Recordurile pe care le-am înregistrat în sezonul trecut au fost o consecință a ceea ce am făcut în fiecare zi",