Champions League, preliminarii: CFR Cluj - Malmo 0-1 / Gafa lui Arlauskis a decis învingătoarea

​CFR Cluj a fost învinsă de echipa suedeză Malmo, scor 0-1, în prima manșă a turului doi preliminar din Champions League. Campioana României a avut o evoluție dezamăgitoare, nereușind să trimită niciun șut pe spațiul porții adverse. Golul suedezilor a venit în minutul 45, după o gafă comisă de portarul Arlauskis.





Singurul gol al partidei de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" a fost înscris în minutul 45, când Vinicius și Mureșan au fost luați prin surprindere de o pasă în adâncime pentru Strandberg. Atacantul lui Malmo a profitat, a pătruns spre poartă, a șutat slab, însă Arlauskis a gafat și a scăpat mingea în poartă.







În minutul 55, același Strandberg a fost aproape de 2-0, însă Arlauskis a avut o intervenție salvatoare, respingând excelent cu piciorul.







Elevii lui Edi Iordănescu au fost de nerecunoscut, nereușind să le pună probleme în niciun moment suedezilor. Ardelenii au trimis cinci șuturi spre poarta adversă, dar niciunul pe spațiul porții.







Ce a spus Edi Iordănescu:





"Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, dar am întâlnit o echipă care ne-a fost superioară în multe momente. Am produs prea puţin fotbal din punct de vedere ofensiv. Iar defensiv am comis nişte greşeli care ne-au costat. Am schimbat sistemul la pauză, dar ne-a ieşit prea puţin. Vom încerca să remontăm în retur, dar trebuie să înţelegem că Europa asta înseamnă: combativitate, viteză, determinare", a declarat Edi Iordănescu, la finalul meciului.



"Concluzia e că, din punctul meu de vedere, nu meritam mai mult. Nu am reuşit să profităm de faptul că au fundaşi centrali masivi, nu ne-am asumat soluţii, nu am creat linii de pase. Am apelat la variante de disperare, care mie nu îmi plac", a mai spus antrenorul de la CFR Cluj.



"A fost un 4-1-4-1 defensiv, dar pe plan ofensiv am încercat să schimbăm în 4-3-3. Important era ce se întâmplă în dinamica jocului, iar la acest lucru am suferit. Am intrat într-o luptă de uzură cu ei şi nu aveam cum să câştigăm duelurile fizice", a adăugat Iordănescu.



"Le transmit suporterilor să aibă încredere în noi. Venim după un an greu, suntem într-o perioadă de tranziţie. O să arătăm altfel, sper doar ca fanii să aibă răbdare. Avem şansa noastră, mergem acolo, marcăm un gol şi încercăm să întoarcem şansa calificării", a încheiat Iordănescu, potrivit Digi Sport.







Au evoluat echipele:





CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Mureşan, Camora - Hoban (Males '59) - Deac (Păun '79), Djokovici (Ioniţă '46), Culio, Omrani - Ţucudean. Antrenor: Edward Iodănescu





Malmo: Dahlin - Larsson (Vindheim '89), L. Nielsen, Bengtsson, Safari - Traustason (Adrian '89), Lewicki, Christiansen, Rieks - Strandberg (Antonsson '86), Rosenberg. Antrenor: Uwe Rosler



Cartonaşe galbene: Omrani '71, Camora '77 / Dahlin '79



Meciul a fost arbitrat de Nikola Dabanovic din Muntenegru, ajutat de compatrioţii săi Djordjije Ražnatović şi Marjan Paunović.



Rezervă a fost Miloš Bošković.







Partida retur va avea loc la 1 august, de la ora 20:00, la Malmo.



Dacă va reuși să treacă de Malmo, campioana României va juca în runda următoare cu învingătoarea duelului dintre Ludogorets și Vidi FC.



În cazul în care va fi eliminată de formația suedeză, CFR Cluj va evolua în turul al treilea preliminar al Europa League, acolo unde va evolua cu FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) sau cu FC Alashkert Ereban (Armenia). Partida tur ar urma să se desfășoare la 9 august, în deplasare, iar returul la 16 august, la Cluj-Napoca.