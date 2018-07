FIFA: Zidane, Deschamps sau Dalic, pe lista nominalizaților la titlul de antrenorul anului - Cine merită să câștige?

Cine sunt cei 11 antrenori nominalizați de FIFA:

Massimiliano Allegri (ITA) - Juventus

Stanislav Cherchesov (RUS) - Echipa națională a Rusiei

Zlatko Dalic (CRO) - Echipa națională a Croației

Didier Deschamps (FRA) - Echipa națională a Franței

Pep Guardiola (ESP) - Manchester City

Jurgen Klopp (GER) - Liverpool

Roberto Martinez (ESP) - Echipa națională a Belgiei

Diego Simeone (ARG) - Atletico Madrid

Gareth Southgate (ENG) - Echipa națională a Angliei

Ernesto Valverde (ESP) - Barcelona

Zinedine Zidane (FRA) - Real Madrid



Cei 11 antrenori nominalizaţi au fost aleşi de un grup de legende FIFA, pe baza perfomanţelor pe care le-au realizat în perioada 3 iulie 2017 - 15 iulie 2018.

În desemnarea câștigătorului se vor lua în calcul voturile fanilor, jurnaliștilor, selecționerilor și ale căpitanilor echipelor naționale. Numele celor trei finalişti vor fi dezvăluite ulterior.

Ceremonia de decernare a "The Best FIFA Football Awards" va avea loc la Londra, pe 24 septembrie.

Anul trecut, trofeul i-a revenit lui Zinedine Zidane. Tehnicianul francez a câștigat lupta cu italienii Massimiliano Allegri (Juventus Torino) și Antonio Conte (Chelsea).



