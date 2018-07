Valverde a anunțat lotul Barcelonei pentru turneul de pregătire din SUA - Pe listă sunt 13 jucători de la echipa a doua

Cei 13 jucători de la echipa a doua sunt: portarul Jokin Ezkieta, fundaşii Mingueza, Chumi, Palencia, Cucurella, Jorge Cuenca şi Miranda, mijlocaşii Collado, Monchu şi Riqui Puig, atacanţii Abel Ruiz, Carles Perez şi Ballou.

Ter Stegen se va alătura echipei în Dallas

Portarul Ter Stegen, care a făcut parte din echipa Germaniei la CM 2018, se va afla și el în lotul catalanilor. El se va alătura echipei în Dallas.



Lotul complet al Barcelonei pentru turneul amical din SUA este format din următorii jucători: Ter Stegen, Cillessen, N. Semedo, Denis Suárez, Paco Alcácer, Digne, S. Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Arthur, Lenglet, Rafinha, Munir, Marlon, Samper, Jokin Ezkieta, Palencia, Cucurella, Mingueza, J. Cuenca, Miranda, Monchu, Collado, Riqui Puig, Abel Ruiz, C. Pérez, Chumi și Ballou.

În cadrul turneului International Champions Cup , Barcelona va disputa trei partide: cu Tottenham Hotspur (Los Angeles, 28 iulie), AS Roma (Dallas, 31 iulie) şi cu AC Milan (San Francisco, 4 august).

