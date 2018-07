Europa League: FCSB, U Craiova și Viitorul și-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar

Adversarele echipelor din România în turul III preliminar al Europa League:





Fiind cap de serie la tragerea la sorți, FCSB ar urma să o întâlnească pe învingătoarea dintre Hajduk Split (Croația) și Slavia Sofia (Bulgaria), dacă va trece în turul II preliminar de Rudar Velenje (Slovenia). Echipa lui Nicolae Dică va juca primul meci în deplasare, pe 9 august, iar returul pe teren propriu, pe 16 august.

Dacă va trece de Vitesse (Olanda), FC Viitorul va avea parte de un duel de foc în turul III preliminar al Europa League. Echipa lui Gică Hagi ar putea juca împotriva câștigătoarei dintre PAOK Salonic (Grecia) și FC Basel (Elveția). Viitorul ar urma să joace primul meci acasă, pe 9 august.

Calificată direct în turul III preliminar, U Craiova va înfrunta învingătoarea partidei dintre RB Leipzig (Germania) și Hacken (Suedia). Oltenii vor juca primul meci în deplasare, pe 9 august, iar manşa secundă la Craiova, pe 16 august.

În fine, dacă va fi învinsă de Malmo în turul II preliminar al Champions League, CFR Cluj va evolua în turul al treilea preliminar al Europa League, acolo unde va evolua cu FK Sutjeska Niksic (Muntenegru) sau cu FC Alashkert Ereban (Armenia). Partida tur se va desfășura la 9 august, în deplasare, iar returul la 16 august, la Cluj-Napoca.



Echipele românești în turul II preliminar al Europa League:

26 Iulie:

FC Viitorul vs Vitesse / de la ora 18:00

Rudar vs FCSB / de la ora 18:30

2 August

FC Viitorul vs Vitesse / de la ora 21:00

FCSB vs Rudar / de la ora 21:30



Turul III preliminar al Europa League



Ruta campioanelor:

Ludogorets Razgrad (BUL)/Vidi (HUN) v Zrinjski (BIH)/Valletta (MLT)

Legia Warszawa (POL)/Spartak Trnava (SVK) v F91 Dudelange (LUX)/Drita (KOS)

Sutjeska (MNE)/Alashkert (ARM) v CFR Cluj (ROU) v Malmö (SWE)

Olimpija Ljubljana (SVN) v Crusaders (NIR) v BATE Borisov (BLR)/HJK Helsinki (FIN)

Shkëndija (MKD)/Sheriff (MDA) v FC Santa Coloma (AND)/Valur Reykjavík (ISL)



Cork City (IRL) v Celtic (SCO)/Rosenborg (NOR)

Spartaks Jūrmala (LVA)/La Fiorita (SMR) v Crvena zvezda (SRB)/Sūduva (LTU)

The New Saints (WAL)/Lincoln Red Imps (GIB) v Astana (KAZ)/Midtjylland (DEN)

Dinamo Zagreb (CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)/Flora Tallinn (EST)

Torpedo Kutaisi (GEO)/Víkingur (FRO) v Kukës (ALB)/Qarabağ (AZE)



Ruta non-campioanelor:

Tobol Kostanay (KAZ)/Pyunik (ARM) v Maccabi Tel-Aviv (ISR)/Radnicki Niš (SRB)

Dunajská Streda (SVK)/Dinamo Minsk (BLR) v Zenit (RUS)

Ajax (NED)/Sturm Graz (AUT) v Dundalk (IRL)/AEK Larnaca (CYP)

St. Gallen (SUI)/Sarpsborg (NOR) v HNK Rijeka (CRO)

İstanbul Başakşehir (TUR) v Aberdeen (SCO)/Burnley (ENG)



Zorya Luhansk (UKR) v Braga (POR)

Hapoel Haifa (ISR)/FH Hafnarfjördur (ISL) v Atalanta (ITA)/Sarajevo (BIH)

Genk (BEL)/Fola Esch (LUX) v Shakhtyor Soligorsk (BLR)/Lech Poznań (POL)

Viitorul (ROU)/Vitesse (NED) v PAOK (GRE)/Basel (SUI)

Nordsjælland (DEN)/AIK (SWE) v Partizan (SRB)/Trakai (LTU)



Hibernian (SCO)/Asteras Tripolis (GRE) v Molde (NOR)/Laç (ALB)

Hajduk Split (CRO)/Slavia Sofia (BUL) v Rudar Velenje (SVN)/FCSB (ROU)

Sevilla (ESP)/Újpest (HUN) v Žalgiris Vilnius (LTU)/Vaduz (LIE)

Sigma Olomouc (CZE) v Kairat Almaty (KAZ)/AZ Alkmaar (NED)

Balzan (MLT)/Slovan Bratislava (SVK) v Rapid Wien (AUT)



Djurgården (SWE)/Mariupol (UKR) v Ventspils (LVA)/Bordeaux (FRA)

CSKA-Sofia (BUL)/Admira Wacker Mödling (AUT) v Stjarnan (ISL)/København (DEN)

Olympiacos (GRE) v Luzern (SUI)

Osijek (CRO)/Rangers (SCO) v Chikhura Sachkhere (GEO)/Maribor (SVN)

Górnik Zabrze (POL)/Trenčín (SVK) v Feyenoord (NED)



Jagiellonia Białystok (POL)/Rio Ave (POR) v Gent (BEL)

Spartak Subotica (SRB)/Sparta Praha (CZE) v Brøndby (DEN)

Ufa (RUS)/Domžale (SVN) v Budapest Honvéd (HUN)/Progrès Niederkorn (LUX)

B36 Tórshavn (FRO)/Beşiktaş (TUR) v LASK (AUT)/Lillestrøm (NOR)

Željezničar (BIH)/Apollon Limassol (CYP) v Dinamo Brest (BLR)/Atromitos (GRE)

Leipzig (GER)/Häcken (SWE) v U Craiova (ROU)







Partidele din turul III preliminar al Europa League se vor disputa pe 9 august (turul), respectiv 16 august (returul).





Cum au arătat urnele la tragerea la sorți:





*echipele scrise cu bold au fost capi de serie







Urna 1



1 Ajax (NED) v Sturm Graz (AUT)

2 Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Radnicki Niš (SRB)

3 HNK Rijeka (CRO)

4 Aberdeen (SCO) v Burnley (ENG)

5 Zenit (RUS)

6 Tobol Kostanay (KAZ) v Pyunik (ARM)

7 Dunajská Streda (SVK) v Dinamo Minsk (BLR)

8 St. Gallen (SUI) v Sarpsborg (NOR)

9 Dundalk (IRL) v AEK Larnaca (CYP)

10 İstanbul Başakşehir (TUR)



Urna 2



1 Genk (BEL) v Fola Esch (LUX)

2 Braga (POR)

3 PAOK (GRE) v Basel (SUI)

4 Partizan (SRB) v Trakai (LTU)

5 Atalanta (ITA) v Sarajevo (BIH)

6 Zorya Luhansk (UKR)

7 Hapoel Haifa (ISR) v FH Hafnarfjördur (ISL)

8 Viitorul (ROU) v Vitesse (NED)

9 Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Lech Poznań (POL)

10 Nordsjælland (DEN) v AIK (SWE)



Urna 3



1 Sevilla (ESP) v Újpest (HUN)

2 Molde (NOR) v Laç (ALB)

3 Kairat Almaty (KAZ) v AZ Alkmaar (NED)

4 Rapid Wien (AUT)

5 Rudar Velenje (SVN) v FCSB (ROU)

6 Hibernian (SCO) v Asteras Tripolis (GRE)

7 Hajduk Split (CRO) v Slavia Sofia (BUL)

8 Sigma Olomouc (CZE)

9 Žalgiris Vilnius (LTU) v Vaduz (LIE)

10 Balzan (MLT) v Slovan Bratislava (SVK)



Urna 4



1 Olympiacos (GRE)

2 Ventspils (LVA) v Bordeaux (FRA)

3 Chikhura Sachkhere (GEO) v Maribor (SVN)

4 Feyenoord (NED)

5 Stjarnan (ISL) v København (DEN)

6 Djurgården (SWE) v Mariupol (UKR)

7 CSKA-Sofia (BUL) v Admira Wacker Mödling (AUT)

8 Osijek (CRO) v Rangers (SCO)

9 Luzern (SUI)

10 Górnik Zabrze (POL) v Trenčín (SVK)



Urna 5



1 B36 Tórshavn (FRO) v Beşiktaş (TUR)

2 Spartak Subotica (SRB) v Sparta Praha (CZE)

3 Ufa (RUS) v Domžale (SVN)

4 Leipzig (GER) v Häcken (SWE)

5 Gent (BEL)

6 Željeznicar (BIH) v Apollon Limassol (CYP)

7 Jagiellonia Białystok (POL) v Rio Ave (POR)

8 LASK (AUT) v Lillestrøm (NOR)

9 Dinamo Brest (BLR) v Atromitos (GRE)

10 Brøndby (DEN)

11 U Craiova (ROU)

12 Budapest Honvéd (HUN) v Progrès Niederkorn (LUX)