Liga 1: Astra Giurgiu - FCSB 1-0

​FCSB a debutat cu o înfrângere în noul sezonul al Ligii I, după ce a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Astra Giurgiu, transmite News.ro.





Unicul gol al meciului a fost marcat de Llulaku, în minutul 43, care a reluat cu capul centrarea din corner a lui Romario Moise.





În minutul 74, Qaka, aflat la debutul la FCSB, s-a accidentat fiind scos de pe teren pe braţe.







Echipe:





Astra: Iliev - Belu-Iordache, Bejan, Erico Da Silva, Al. Stan - R. Moise, F. Mrzljak - S. Balaure, N. Roşu (Biceanu '71), L. Buş (V. Gheorghe '87) - A. Llulaku (Radunovic '80). Antrenor: Marius Măldărăşanu







FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Bălaşa, Planic, Jr. Morais - Dr. Nedelcu (Moruţan '46), Ov. Popescu, F. Teixeira - D. Man, Fl. Tănase, Fl. Coman (Qaka '46/ Momcilovic '78). Antrenor: Nicolae Dică







Cartonaşe galbene: Mrzljak '50, Buş '74, Morais '90+1 / Popescu '20, Qaka '62, Planic '64, Llulaku '90+1.



"Nu a mers nimic azi. Am început jocul bine, apoi parcă s-a prăbuşit totul. Nu am reuşit să concretizăm ocaziile, nu ne-a ieşit nimic, am făcut o partidă slabă. Nu reuşim să ne concentrăm la fazele fixe. Trebuie să muncim mai mult şi să avem rezultate mai bune. Sper să aducem un atacant până la urmă" - Nicolae Dică la Digisport.