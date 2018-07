CNI a semnat contractul pentru construcția stadionului Steaua - Lucrările vor costa peste 210 milioane de lei

Ce spune site-ul oficial al mdrap.ro





"În urma demarării procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului prin publicarea anunțului nr. 183812 din 23.03.2018, au fost depuse două oferte din partea a două asocieri ai căror lideri sunt reprezentați de societățile CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. și PORR CONSTRUCT SRL.





Potrivit ofertei câștigătoare, valoarea contractului este de 210.067.331 lei fără TVA, cote și taxe, urmând ca, până la data organizării Campionatului European de Fotbal EURO 2020, la București, stadionul să îndeplinească criteriile în vederea asigurării condițiilor de antrenament pentru echipele participante.



În perioada imediat următoare va fi emis ordinul privind începerea serviciilor de proiectare și obținere a avizelor și autorizațiilor aferente construcției noii arene.



În acest moment, se află în curs de finalizare componenta de proiectare privind contractul de desființare a actualei arene din bd-ul Ghencea nr 45.



Noua arenă va avea o capacitate de 30.500 locuri și va îndeplini criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competiții sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4. Astfel, arena va beneficia de un teren de fotbal, cu o lungime de 122 m și o lățime de 68 m, prevăzut cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare și drenaj, spații pentru echipe și oficiali (vestiare pentru sportivi și arbitri, săli de încălzire indoor, spațiu de recuperare și sala de forță, punct de prim ajutor etc.), spații pentru mass-media (boxa, sala de conferințe, zona de flash interviu etc.), 300 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilități, spații de cazare pentru sportivi (24 de camere), un muzeu al clubului sportiv, spații administrative și spații dedicate publicului (magazine, zona food). în plus, noua arena va putea găzdui și competiții sportive de rugby.



Lucrările vor fi finanțate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, în conformitate cu prevederile OG 25/2001, privind înființarea Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A., cu modificările și completările ulterioare."





Stadionul Dinamo, contract pentru studiile de fezabilitate





Tot joi, CNI a anunțat semnarea contractului privind întocmirea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate la stadionul Dinamo.







"Potrivit ofertei câștigătoare (S.C LUCIAN SIMION ARHITECTURĂ S.R.L), durata pentru întocmirea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate va fi de 75 de zile, iar valoarea contractului pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 310.500 lei fără TVA.





Activitatea de elaborare a studiului de prefezabilitate se va face în corelare cu activitatea de elaborare a planului urbanistic zonal. Ordinul de începere a studiului de fezabilitate va emis după aprobarea planului urbanistic zonal.





În funcție de indicatorii urbanistici care vor fi aprobați prin PUZ-ul realizat de C.S. DINAMO, noul complex sportiv va avea o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și va îndeplini criteriile impuse de UEFA pentru derularea de competiții sportive pentru nivelul de clasificare UEFA 4. Astfel, arena va beneficia de un teren de fotbal, cu o lungime de 105 m și o lățime de 68 m, prevăzut cu gazon natural ranforsat sintetic, dotat cu degivrare și drenaj, spații pentru echipe și oficiali (vestiare pentru sportivi și arbitri), spații pentru mass-media (boxa, sală de conferințe, zonă de flash interviu etc.), locuri dedicate persoanelor cu dizabilități, spații de cazare pentru sportivi, un muzeu al clubului sportiv, spații administrative și spații dedicate publicului (magazine, zona food)", se arată pe site-ul oficial al mdrap.ro







S-ar putea să te intereseze și:



FOTOGALERIE Cum vor arata stadioanele pe care Romania le va pune la dispozitie cu ocazia EURO 2020