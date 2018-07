Gianfranco Zola revine la Chelsea ca asistent al lui Sarri

Fostul atacant Gianfranco Zola (52 de ani) se întoarce la Chelsea, la 15 ani de la ultima apariție în tricoul grupării de pe Stamford Bridge. Clubul londonez a anunțat că Zola va fi asistentul noului antrenor principal Maurizio Sarri.







"Pentru mine este un lucru minunat. Sunt foarte motivat să lucrez din greu pentru că va fi o sarcină dificilă, dar mă bucur să fiu aici, să lucrez cu Maurizio și să avem succes. Ar fi grozav să am succes cu Maurizio, și pentru club, și voi da tot ce am mai bun, așa cum am făcut-o în trecut ca jucător. M-aș bucura mult să avem un start bun. Suntem nerăbdători să pornim în această aventură", a spus Zola.







Zola a evoluat aproape şapte ani la Chelsea, între 1996 şi 2003. El a fost coechipier cu Dan Petrescu patru sezoane, până în 2000. Fostul internaţional italian a jucat 312 meciuri în campionat petnru formaţia londoneză, marcând 80 de goluri.





În perioada în care a jucat pe Stamford Bridge, Zola a câştigat cu Chelesea Cupa Cupelor, Cupa Angliei (de două ori), Cupa Ligii şi Supercupa Europei.





După încheierea carierei de fotbalsit, Zola a antrenat echipele West Ham United, Cagliari, Al-Arabi şi Birmingham FC, fără a avea performanţe notabile, scrie News.ro.