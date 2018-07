Heimir Hallgrimsson nu mai este selecţionerul Islandei

Iniţial secundul lui Lars Lagerbäck în 2011, apoi co-selecţioner din 2014, Hallgrimsson a preluat conducerea echipei la Euro 2016.



Medicul stomatolog din Heimaey a reuşit să ducă Islanda la primele două participări la un turneu major, după Euro 2016 şi apoi Cupa Mondială.

Islanda a fost revelația Campionatului European din 2016, reușind să ajungă până în sferturile de finală, unde a fost învinsă de Franța, scor 5-2. La Cupa Mondială din Rusia, trupa lui Hallgrimsson a încheiat pe ultimul loc grupa D, cu un singur punct. Rezultatele Islandei la CM 2018: 1-1 cu Argentina, 0-2 cu Nigeria și 1-2 cu Croația.



"După şapte ani la federaţie, am decis să nu mai continui. Sunt fericit că am făcut parte din acest grup, care a arătat calea generaţiilor viitoare şi care a realizat atâtea lucruri pentru prima oară în istorie", a spus Hallgrimsson.



