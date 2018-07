Activiştii Pussy Riot, condamnaţi la 15 zile de închisoare după ce au intrat pe teren la finala Cupei Mondiale

Un tribunal din Moscova i-a condamnat pe Veronika Nikoulchina, Olga Pakhtoussova, Piotr Verzilov şi Olga Kouratcheva la 15 zile de închisoare şi le-a interzis să asiste la evenimente sportive timp de trei ani, potrivit site-ului MediaZona, specializat pe justiţie.



Ei au fost declaraţi vinovaţi de faptul că "au încălcat serios regulile de comportament ale spectatorilor" şi au primit pedeapsa maximă. Piotr Verzilov este fondatorul site-ului MediaZona, care informează despre procesele apărătorilor drepturilor omului.



Cele patru persoane au intrat pentru scurt timp pe gazon duminică, la Moscova, înainte de a fi prinse de stewarzi în minutul 53 al finalei dintre Franţa şi Croaţia la Cupa Mondială 2018. Jocul a fost reluat rapid.



Franţa conducea cu 2-1 în acel moment, pentru ca în final să se impună cu scorul de 4-2. Grupul rus Pussy Riot a revendicat, pe Twitter şi pe Facebook, pătrunderea pe teren, publicând şi o listă cu şase solicitări. "Eliberaţi toţi prizonierii politici", a fost prima lor cerere. Celelalte aminteau de arestările din timpul manifestaţiilor paşnice care trebuie să înceteze şi "autorizarea concurenţei politice în ţară".



Trupa Pussy Riot a dobândit o notorietate internaţională în urmă cu câţiva ani, denunţând politicile promovate de preşedintele rus Vladimir Putin. Nadeja Tolonikova şi Maria Alekhina au fost condamnate la închisoare pentru "huliganism motivat de ura religioasă", după ce au cântat un imn punk anti-Putin în altarul unei biserici ortodoxe din Moscova. Cântăreţele militează pentru drepturile omului şi pentru drepturile prizonierilor în Rusia.





