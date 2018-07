Zlatko Dalic după înfrângerea din finala CM: "Suntem puţin trişti, dar trebuie să fim şi mândri"; Rakitic: "Nu am avut noroc"

Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalic, a declarat că el şi jucătorii săi sunt puţin trişti după ce au pierdut finala Cupei Mondiale, dar trebuie să fie şi mândri că au ajuns în această fază a competiţiei. El a precizat că echipa Croaţiei a controlat jocul, dar nu trebuia să greşească în faţa unei adversare cum este Franţa, scrie News.ro.







“Felicit Franţa pentru trofeu. Noi am jucat bine în primele 20 de minute, am controlat jocul. Apoi, a venit acel autogol după o fază fixă. Am revenit, am dominat şi apoi s-a acordat penaltiul. Îmi felicit jucătorii, a fost poate cel mai bun meci al nostru la această ediţie a CM. Am controlat meciul dar am primit goluri. În faţa unei echipe puternice, cum este Franţa, nu trebuie să faci greşeli. Suntem puţin trişti, dar trebuie să fim şi mândri de ce am reuşit”, a spus Dalic, potrivit FIFA.



Ivan Rakitic consideră că naţionalei Croaţiei i-a lipsit norocul. “În prima repriză am fost echipa mai bună, am atacat, dar ne-a lipsit norocul. Francezii au înscris trei goluri din trei şuturi pe poartă. Dar felicit Franţa, a meritat”, a afirmat el.



Reprezentativa Franţei a câştigat Cupa Mondială la fotbal pentru a doua oară în istorie, după ce a învins, duminică, la Moscova, cu scorul de 4-2 (2-1), selecţionata Croaţiei.