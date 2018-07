Didier Deschamps: "E încoronarea supremă. Suntem pe acoperişul lumii pentru patru ani"

Didier Deschamps a devenit a treilea selecționer din istorie care câștigă Campionatul Mondial atât ca jucător cât și ca antrenor, după ce naționala Franței s-a impus în fața Croației, scor 4-2. Tehnicianul francez a precizat că echipa sa nu a făcut un meci uriaș, dar a meritat victoria în finala de la Moscova. "Aceasta e încoronarea supremă. Suntem pe acoperişul lumii pentru patru ani", a spus Deschamps.

"Este atât de frumos. Unii sunt campioni la 19 ani... (n.r. a făcut referire la Kylian Mbappe). Nu am făcut un meci uriaş, dar am arătat calităţi mentale şi am marcat patru goluri. Este o victorie meritată.

Am început de departe, nu e mereu uşor, dar din punct de vedere al puterii de a munci, noi suntem mereu acolo. Suntem pe acoperişul lumii pentru patru ani.

Timp de 55 de zile, am muncit foarte mult, iar aceasta e încoronarea supremă. Suntem mândri că suntem francezi", a declarat Didier Deschamps, care, la sfârşitul meciului, a fost purtat pe braţe de elevii săi.

Didier Deschamps a devenit a treia persoană din istorie care a câştigat titlul mondial atât ca antrenor cât şi ca jucător, după Mario Zagallo şi Franz Beckenbauer. Deschamps a câștigat Mondialul ca jucător în 1998.

Franţa a cucerit Cupa Mondială la fotbal pentru a doua oară în istorie, după ce a învins naționala Croației, scor 4-2 (2-1).

